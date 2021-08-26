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26 августа 2021, 14:10

Арабский инвестор Мохамед Али Алаббар заявил о возведении в Минске одного из лучших проектов в мире

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Emaar Properties реализует в Минске один из лучших проектов в мире. Об этом заявил журналистам основатель компании Мохамед Али Алаббар, посетивший белорусскую столицу, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и Мохамед Али Алаббар обсудили сегодня вопросы строительства в Минске умного города "Северный берег". "Во время встречи обсудили развитие проекта, познакомили с деталями дизайна, скоро представим всю программу, - рассказал Мохамед Али Алаббар. - Большое внимание уделили обсуждению качества жизни в комплексе. Каждый может построить жилье, но создать идеальные условия не только в объекте, но и за его пределами - задача более серьезная. При реализации проекта применим лучшие технологии, встроим искусственный интеллект, максимально дружественно отнесемся к окружающей среде. На территории люди смогут найти развлечения на любой вкус - музыка, театр, даже пляж. За последние 25 лет мы реализовали много проектов, но этот будет одним из лучших в мире".
Как отметил Владимир Кухарев, юридические тонкости проекта специалисты отработали, сегодня внимание уделили практической реализации проекта. В частности, обсудили возведение административных зданий и сооружений, выставочного центра и центра финансовых технологий. "Сейчас на территории проводят изыскательские работы. В ближайшее время представят 3D-концепции по всем зданиям на площадке. Тогда можно будет приступать непосредственно к возведению объектов", - подчеркнул глава столицы.

Комплекс "Северный берег" разместится в границах МКАД - пр.Победителей - ул.Орловская - Цнянское водохранилище. Стоимость реализации проекта составит $4 млрд. В состав комплекса войдут жилые дома со всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, социальные объекты и объекты общественного назначения общей площадью более 6 млн кв.м. Предусматривается также возведение Национального выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли. Реализовать проект планируют в течение 2021-2040 годов.

Мохамед Али Алаббар считается одним из наиболее крупных и успешных бизнесменов ОАЭ. Он идейный вдохновитель и исполнитель концепции создания современного Дубая, совладелец крупных международных компаний в области электронной торговли, общественного питания, моды и дизайна.
Компания Emaar Properties - один из крупнейших в мире девелоперов и инвесторов в области строительства. Владеет более чем 60 дочерними компаниями и присутствует на рынках более 35 стран на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Азии, Европе и Северной Америке. Специализируется на гостиничном бизнесе, торгово-развлекательной инфраструктуре, сдаче в аренду коммерческой недвижимости, развитии информационно-коммуникационных технологий и услуг для различных сфер бизнеса, инвестировании и обслуживании недвижимости.

Emaar Properties реализовала крупнейшие строительные проекты в Дубае, включая самое высокое в мире здание Бурдж-Халифа, а также один из крупнейших торговых центров "Дубай Молл". Кроме того, компания застраивает Экономический город короля Абдаллы в Саудовской Аравии площадью 168 кв.км, включающий морской порт, промышленную зону, деловой, курортный и жилой районы, образовательные и медицинские учреждения, торговые объекты.-0-
Фото Рамиля Насибулина
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