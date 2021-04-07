Арахис и рахат-лукум с синтетическими красителями продавались в Могилеве

7 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Арахис и рахат-лукум с синтетическими красителями обнаружили в продаже у индивидуального предпринимателя в Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной инспекции Госстандарта.

Речь о жареном арахисе в глазури со вкусом креветок Nutizz (изготовитель Вьетнам) и рахат-лукуме "Ролли какао со вкусом лимона" производства Российской Федерации. "По результатам проверок было установлено, что данная продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", а также ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств", - подчеркнули специалисты.

В составе были обнаружены незаявленные изготовителем в маркировке синтетические красители. Так, в арахисе были "солнечный закат" (Е110) в количестве более 210 мг/кг и понсо 4R (Е124) - более 22 мг/кг. В сладостях был найден тартразин (Е102) - более 118 мг/кг. На упаковке отсутствовала предупреждающая надпись "Содержит красители, которые могут оказать отрицательное влияние на активность и внимание детей".

Специалисты Могилевской областной инспекции Госстандарта запретили ИП продавать эту продукцию.-0-