Аренда квартир и озеленение дворов - Кухарев провел прямую телефонную линию

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оплата проезда в общественном транспорте, вопросы аренды квартир и озеленения дворов были затронуты во время прямой телефонной линии председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, в комитете экономики Мингорисполкома будет создан отдел транспорта, который займется экономическим анализом, вопросами, связанными с проездными, периодичностью движения транспорта, будет вносить предложения по внедрению новых технологий. "Мы должны создать все условия, чтобы человек имел возможность оплачивать проезд в общественном транспорте любым удобным для него видом платежной системы. Это также даст возможность снизить расходы на содержание большого количества билетных киосков, на что идут немалые средства", - заявил Владимир Кухарев.

Свой вопрос во время прямой линии задал мужчина, проживающий в доме №54 по ул. М.Богдановича. Он пожаловался на мотоциклистов, которые ездят по улице на большой скорости, шумят, мешая горожанам в вечернее время.

Владимир Кухарев отметил, что такая езда часто приводит к плачевным последствиям. "По этим участникам движения постоянно ведется работа, а на выходных усиливается патрулирование сотрудниками ГАИ. Очень многие нарушители привлекаются к ответственности", - сказал он.

Кроме того, минчанин затронул вопрос, связанный с озеленением. При застройке жилого комплекса "Престижино" недалеко от его дома выкорчевали деревья, однако на образовавшемся пустыре взамен ничего не посадили.

"Давайте осенью вместе с жильцами проведем у вас субботник. Мы привезем деревья и поможем их высадить", - предложил председатель Мингорисполкома.

65-летняя женщина из дома №83 на пр.Пушкина поделилась проблемой, с которой не может справиться уже на протяжении года. Так, сосед вышерасположенной четырехкомнатной квартиры сдает ее в аренду большому количеству людей. Жительница неоднократно обращалась за помощью в различные инстанции. "В квартире могут проживать одновременно до восьми человек. У меня слышен каждый шаг, часто не могу уснуть до утра. Первых квартирантов уже помогли выселить, однако ситуация повторяется - хозяин вновь впускает шумных арендаторов. Милиция регулярно приезжает, регистрирует шумы - только с марта было 9 таких вызовов. Я не знаю, как жить дальше: на моих руках старенький человек под 90 лет", - рассказала она.

По словам Владимира Кухарева, такие ситуации часто возникают у горожан: "Вопрос понятен. Мы разберемся, что там происходит. Эти люди должны соблюдать правила. Будут приняты меры".-0-