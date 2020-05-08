Арендатор принадлежащей горисполкому площадки в центре Витебска не сможет торговать секонд-хендом

8 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске сегодня на торгах продано право трехлетней аренды помещения в центральной части города за Br16 тыс., что почти в 13 раз превысило начальную цену лота, передает корреспондент БЕЛТА.

По условиям аукциона, организованного Витебским горисполкомом, арендатор обязуется использовать недвижимость под офис, для оказания услуг (кроме ритуальных), а также для организации объекта торговли товарами, за исключением стоковой и бывшей в употреблении одеждой. Как пояснили в управлении экономики горисполкома, такие ограничения принимаются индивидуально по каждому объекту городской коммунальной собственности, выставляемому на аукцион, с учетом ряда факторов, например, месторасположения.

Помещение площадью около 280 кв.м расположено на первом этаже дома по улице Ленина, которая является одной из главных магистралей областного центра. Это обстоятельство, а также уровень насыщенности центральной части города магазинами, торгующими бывшей в употреблении одеждой, принимались во внимание при выставлении условия по такому ограничению использования помещения, рассказали в горисполкоме. Интерес к лоту проявили два участника, а победитель определился на 24 шаге аукциониста.

По результатам аукциона проданы права трехлетней аренды еще двух коммунальных объектов в отдаленных районах города, к которым, в частности, не применялось ограничение, связанное с торговлей секонд-хендом. Один из них площадью свыше 167 кв.м расположен на первом этаже многоэтажного дома в жилом микрорайоне и будет использоваться под магазин торговой сети "Мясная лавка" агропромышленного холдинга "Славянский Велес". Арендатор второго помещения площадью более 70 кв.м в здании недалеко от железнодорожного вокзала Витебска намерен расширить бизнес по продаже автозапчастей и создать рабочие места в новом торговом объекте.

Вырученная на торгах сумма более Br17 тыс. поступит в городской бюджет.-0-