Арендаторы озер в Витебской области не создавали условия для платной рыбалки - КГК

18 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области выявил факты неисполнения арендаторами озер обязательств по созданию комфортных условий для организации платного любительского рыболовства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в КГК региона.

При изучении вопроса обоснованности передачи в аренду трех озер Полоцкого района двум коммерческим субъектам хозяйствования установлено, что эти водоемы ранее находились в аренде указанных организаций от 15 до 20 лет. За это время арендаторы не выполнили взятые на себя обязательства по созданию благоприятных условий для рыбаков. Не были оборудованы стоянки для автомобилей, причалы для лодок и мостки для рыбаков находятся в аварийном состоянии - сгнили настилы. Также производилась самовольная рубка деревьев, загрязнение мусором прилегающего к озеру леса, повреждение лесной подстилки и живого напочвенного покрова, самовольное занятие земельных участков. За допущенные нарушения субъекту хозяйствования предъявлен вред, причиненный окружающей среде, в размере Br3 тыс. Он возмещен в доход государства, к административной ответственности привлечен работник общества.

"С учетом установленного неисполнения взятых на себя арендаторами озер обязательств по созданию благоприятных условий для организации платного любительского рыболовства Комитет госконтроля этот вопрос изучил и в других районах Витебской области. Это Витебский, Глубокский, Городокский, Миорский, Сенненский, Ушачский и Чашникский районы. Похожие недоработки в этом направлении присущи многим арендаторам, а в отдельных случаях есть факты попыток "присвоения" озера и ограничения доступа к нему населения", - отметили в КГК региона.

По выявленным фактам проинформирован Витебский облисполком. Сейчас в области проводится комплексный анализ эффективности аренды озер. Устранение нарушений и недостатков Комитет госконтроля взял на контроль.-0-