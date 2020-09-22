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22 сентября 2020, 14:08

Арендное жилье способствует привлечению молодых специалистов в регионы - Турчин

Фото пресс-службы Миноблисполкома
Фото пресс-службы Миноблисполкома
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22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арендное жилье способствует привлечению молодых специалистов в регионы, заявил сегодня председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время сдачи в эксплуатацию арендного жилья для медицинских работников в квартале индивидуальной жилой застройки в деревне Зацень Минского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Арендное жилье играет важную роль для привлечения специалистов в регионы, в ту или иную сферу экономики, - сказал Александр Турчин. - Учитывая мобильность трудовых ресурсов, молодежь сегодня не спешит приобретать жилье в собственность. И тема арендного жилья становится все более актуальной".

По словам губернатора, при выборе места работы комфортность условий проживания специалистов играет не последнюю роль. "Иногда это является сдерживающим фактором переезда молодежи в сельскую местность. Мы сегодня работаем в этом направлении. Ищем типовые проекты - двух- и трехэтажные дома для молодых специалистов. Думаю, в этом году данную работу завершим, чтобы с 2021 года, подключив домостроительные комбинаты, мы могли уже более активно заниматься строительством в сельской местности", - добавил он.

Говоря про сегодняшнее арендное жилье для медработников, Александр Турчин отметил, что у этих домов интересная судьба. "Они в свое время были построены для реализации на коммерческом рынке. И, к сожалению, несколько лет простаивали. Поэтому весной этого года, когда я посещал эти объекты, мы приняли решение сделать их арендным жильем для наших областных медработников. Тут два вида объектов - дома для семей и арендное жилье для молодых специалистов, - добавил он. - Мы и дальше будем двигаться по пути обеспечения жильем работников социальной сферы. Планы масштабные - в каждом райцентре в новостройке по мере необходимости 2-3 квартиры строить, чтобы потом их передавать соцсфере под арендное жилье".

В 2017 году в Минской области введено в эксплуатацию 12,573 тыс. кв.м арендного жилья, в 2018-м -14,544 тыс. кв.м, в 2019-м - 19,769 тыс. кв.м. В текущем году планируется к вводу 30,5 тыс. кв.м, из которых за счет средств бюджета 17,5 тыс. кв.м. Таким образом, на территории области строительство арендного жилья осуществляется с нарастающим итогом.

По итогам восьми месяцев введено в эксплуатацию 13,075 тыс. кв.м арендного жилья за счет средств бюджета. В частности, введены в эксплуатацию жилые помещения в многоквартирных домах в Вилейке, Клецке, Логойске, Любани, Мяделе, Узде, Червене, городском поселке Городея Несвижского района.-0-

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