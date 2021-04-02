Арендное жилье, строительство домов и инфраструктуры - Кухарев провел выездной прием граждан

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы арендного жилья, строительство домов в Минске и Смолевичах сегодня обсуждались на выездном приеме председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева на Минском тракторном заводе, передает корреспондент БЕЛТА.

Многих обратившихся за помощью к председателю Мингорисполкома интересовал жилищный вопрос. Большинство из них уже не один десяток лет работают на заводе и стоят в очереди на жилье как в базе администраций районов, так и в МТЗ. Одна из работниц завода предложила предоставить предприятию площадку для строительства дома, возможно даже арендного. "Около месяца назад было принято решение о выделении тракторному заводу порядка 40 квартир на строительство в Заводском районе Минска. В ближайшее время представят стоимость квадратного метра. Распределением квартир занимается уже непосредственно предприятие. Для арендного я и завтра готов предоставить площадку, если завод готов. Предлагаем предприятиям построить дома в кооперации, а мы возьмем на себя инфраструктуру", - сказал Владимир Кухарев.

Минчанка Наталья Панкова пришла на прием по вопросу приватизации арендного жилья. По ее словам, она не имеет возможности построить свое, поэтому хотела бы выкупить арендное у МТЗ. "Это компетенция тракторного завода, а не моя. Но я все-таки считаю, что арендное жилье должно таким и оставаться, ведь смысл его создания в том, чтобы обеспечивать работников и привлекать специалистов на предприятия, в организации. Это поддержка со стороны государства, а дальше человек должен определяться сам и искать возможности по строительству. Мы никогда не обеспечим рынок арендного жилья, если будем его строить и тут же продавать", - объяснил Владимир Кухарев.

"В Минске мест для строительства жилья без сноса практически нет, поэтому мы сейчас плотно занимаемся возведением жилья в городах-спутниках. В этом году в Смолевичах начнутся работы по строительству 11 домов вместе с инфраструктурой. В соответствии с указом Президента мы можем направлять желающих на строительство жилья в Смолевичах вне зависимости от очереди постановки на учет в Минске. Поэтому каждый может обратиться в администрацию своего района, где будет рассмотрен данный вопрос", - отметил председатель Мингорисполкома.

При строительстве жилья в Смолевичах многих останавливает вопрос, как добраться до работы в Минске. "Неизвестно, откуда вы быстрее доедете на работу в час пик - из того же Сухарево, Каменной Горки или Смолевичей. Транспорт туда ходить будет, мы организуем движение. В скором времени завершится строительство четырехполосной дороги, по которой обеспечится движение общественного транспорта, в том числе к линиям метро. В этом направлении ходит электричка, к которой также отрегулируется движение. Если от завода наберется определенное количество желающих для строительства жилья там, то мы готовы рассмотреть вопрос о выделении квартир для МТЗ. Стоимость жилья в городе-спутнике меньше, чем в Минске, потому что строительство идет на чистой площадке, где не требуются снос и затраты на обременение", - продолжил мэр.

В свою очередь генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк пригласил многих прийти на прием лично к нему, чтобы в частном порядке подробно рассмотреть каждую ситуацию, которая касается жилья от завода.

Виталий Вовк

Работница предприятия, которая проживает в Соколе, пожаловалась на то, что в микрорайоне есть дефицит медицинского обслуживания. "В апреле начинается строительство жилого дома на улице Барамзиной, где на первом этаже запроектирована амбулатория на 100 посещений в день. Это строительство снимет проблему с лечением в Соколе и будет завершено в начале следующего года. Амбулатория будет оснащена оборудованием и укомплектована специалистами, которые там необходимы", - сказал Владимир Кухарев.

Минчанин обратился с вопросом по ремонту дороги на улице Подлесной и уборке территории. В администрации Партизанского района пообещали в течение следующей недели устранить критическую ямочность и планово во втором квартале сделать перекрытие. Владимир Кухарев отметил, что вопрос по улице Подлеской уже поднимался. "Для начала там необходимо навести порядок на самой территории, потому что, к сожалению, сами жильцы не очень за этим следят: машины ставят, в том числе грузовой транспорт, оставляют строительные материалы. А потом уже будем делать дорогу", - обратил внимание он.

Еще один вопрос касался товарищества собственников "Сити-2011", в котором с 2017 года отсутствуют председатель и члены правления. Назначен исполняющий обязанности, но, по словам жильца дома на улице Германовской, 9, он не может распоряжаться денежными средствами товарищества. На протяжении этих лет выходят из строя камеры наблюдения, осыпается штукатурка на входе в подъезды, ржавеют металлические конструкции. Отремонтировать все это жильцы за счет денежных взносов товарищества не могут. Проводились выборы на должность председателя, но кворум набрать не смог ни один претендент. Жильцы просят содействия в выборе председателя товарищества. Мэр сразу поручил замглавы администрации Октябрьского района лично рассмотреть этот вопрос и помочь избрать правление в товариществе. "Если жильцы не хотят управлять своим имуществом, тогда давайте мы примем решение и в соответствии с законодательством определим дальнейшее нахождение там товарищества или будем решать вопрос уже с переходом под коммунальную организацию. Дом не может быть без управления, там же ежедневно десятки вопросов возникают", - подчеркнул Владимир Кухарев.-0-

Фото Егора Павлющика