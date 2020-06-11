Арендную плату для некоторых субъектов хозяйствования в Минске снизят на 20%

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский горисполком принял решение об уменьшении арендной платы для определенной категории субъектов хозяйствования, сообщает пресс-служба городской мэрии в своем Telegram-канале "Минск. Официально".

Арендная плата снизится на 20% за все площади, предоставленные в аренду с 1 июня по 31 декабря 2020 года, для тех субъектов хозяйствования, у которых выручка из-за эпидемиологической ситуации в апреле - мае 2020 года упала на 20% и более, пояснили в Мингорисполкоме.

Документ обязывает арендодателей недвижимого имущества, находящегося в собственности города, снижать размер арендной платы по заявлению арендаторов.

В Минске действуют около 10 тыс. договоров аренды имущества коммунальной собственности города. Право на предоставление отсрочки по уплате арендной платы, согласно нормам указа №143, имеют около 46% арендаторов.-0-