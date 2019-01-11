Арендные ставки в минском торговом центре "Столица" снижены на 5-30%

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговый центр "Столица" в Минске установил новые арендные ставки, они снижены от 5% (на небольшие павильоны) до 30%, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист по связям с общественностью Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Светлана Шитикова.

Всего предпринимателям предлагается взять в аренду более 20 помещений под торговые объекты или склады, для оказания услуг населению. С величиной арендных ставок можно ознакомиться на сайте управления.

Сегодня на Национальном правовом интернет-портале опубликовано решение Мингорисполкома от 21 декабря 2018 года №5168, которым внесены изменения в перечень коэффициентов к ставкам арендной платы в торговом центре. Цифры разнятся в зависимости от расположения торговых объектов и их площади.

"Если раньше коэффициент для розничных торговых объектов (киосков) на верхнем уровне составлял около 10, теперь - 6,5. Также изменения произошли и по другим помещениям. В целом ставки снизились до 30%. Рассчитываем, что это поспособствует привлечению новых арендаторов", - пояснила Светлана Шитикова.

О том, что подземный торговый центр нуждается в переменах, чтобы повысить его привлекательность для граждан, представители ГУПРа говорили не раз. Здесь стали проводится различные культурные и спортивные мероприятия. Так, накануне Нового года минчан приглашали на программу "Рождественская сказка в столице".

А 18 января в центральном атриуме проведут матчевую встречу боксеры из Беларуси, Франции и Чехии. Соревнование приурочено к 90-летию отечественной школы мужественного единоборства. Любители бокса увидят практически всех сильнейших атлетов страны.

Рассматривается возможность открыть в торговом центре скалодром и другие интересные объекты для организации досуга минчан.

Торговый центр "Столица" расположен на 4 уровнях общей площадью более 75 тыс. кв.м, три из которых занимают объекты торговли и услуг, паркинг на 500 легковых автомобилей. Для размещения предприятий торговли, общественного питания и услуг, отдыха предусмотрено более 21 тыс. кв.м площадей.-0-