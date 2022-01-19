Аргументы в пользу конституционных новелл привел Рогащук на встрече с Гомельской погрангруппой

19 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Конституционные новшества обсудил помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук с коллективом Гомельской пограничной группы, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект новой редакции Конституции, по словам Николая Рогащука, актуален для современных реалий развития страны с определяющим ориентиром развития на годы вперед. Речь об обновлении Основного закона шла с 2016 года. "Теперь пришло время скорректировать его в соответствии с вызовами нового времени. Все со временем изменяется: прогрессируют информационные технологии, Беларусь становится ядерной державой мирного атома. Закономерны и изменения Конституции", - рассказал он.

Одно из новшеств - закрепление статуса и функций ВНС. "Это своего рода орган-регулятор во время переходных этапов в развитии страны", - разъяснил помощник Президента - инспектор по Гомельской области.

Значительный блок обсуждений касался инициированных медиками новшеств в части ответственности каждого человека за свое здоровье. По словам Николая Рогащука, затраты на профилактику от COVID-19 и лечение заболевания несоизмеримы. В прошлом году из бюджета Гомельской области дополнительно на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией было выделено Br129 млн. "Один день ухода за больным в реанимации обходится государству в порядка Br3 тыс. При этом сделать прививку от коронавирусной инфекции и получить защиту от сложного течения заболевания каждый белорус может бесплатно. Ответственность каждого человека за сохранение своего здоровья - очень важный пункт в Основном законе. Медицина со всеми новейшими исследованиями и технологиями может быть бессильна, если человек сам не будет заботиться о своем здоровье", - акцентировал внимание он, подчеркнув, что эта новелла не повлечет внедрение платной медицины.

Поделился Николай Рогащук и своими рассуждениями по поводу предлагаемого включения в проект новой редакции Конституции ограничения президентства до двух сроков. "Мы можем наблюдать, как отражается смена власти в некоторых странах и как это сказывается на жизни людей. Наш же Президент стоит во главе Беларуси уже более четверти века. И все это время страна постепенно развивалась. Когда есть стабильность, все понимают, в каком направлении движемся и развиваемся", - подчеркнул он.

Представители Гомельской пограничной группы просили разъяснить пункт об исключении военной агрессии на территории Беларуси. Николай Рогащук пояснил, что эта новелла лишь подчеркивает миролюбивый статус республики: "Ни одна страна, какие бы дружественные отношения нас ни связывали, не будет нападать с нашей территории". Также была затронута тема сохранения исторической памяти.

Помощник Президента - инспектор по Гомельской области поинтересовался условиями службы, поблагодарил за надежную защиту рубежей. "В новой редакции Конституции отражены все важные моменты, чтобы наши дети и родители, наши внуки и правнуки жили в мирной стране", - резюмировал он. В свою очередь начальник Гомельской пограничной группы Алексей Кузьменко также поблагодарил спикера за внимание и возможность поделиться мнением по поводу конституционных новшеств.-0-