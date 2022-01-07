Археологический музей "Берестье" открывает зимнюю серию квестов

7 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Филиал Брестского областного краеведческого музея - археологический музей "Берестье" - открывает 8 января зимний сезон городских квестов, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий научный сотрудник музея Виталий Иванов.

"Год открываем с полюбившегося нашими посетителями формата. В прошлом году мы провели около десяти квестов в разных филиалах. Было четыре сезона - зимние, весенние, летние и осенние серии игр под общим названием "Обнаружено в музее". Неслучайно именно "Берестье" начинает новый сезон: в этом году исполняется ровно 40 лет со дня его открытия", - рассказал Виталий Иванов.

Новогодние сюрпризы будут ждать посетителей, начиная с 16.00. В этот раз квест представляет собой симбиоз археологии и истории и связан не только с экспозицией музея, но и с его территорией. Участники игры будут выполнять задания и отвечать на вопросы, используя специальное приложение на своих мобильных устройствах.

Организовать мероприятие музейным работникам помогали партнеры из компании 4roomclub. С их помощью добавлен и новогодний антураж - специальная художественная подсветка, которая позволит посетителям окунуться в волшебную сказку рождественского древнего города. Организаторы не стали раскрывать всех сюрпризов. Но одной подсказкой поделились: установленный на территории музея арт-объект в виде дракона символизирует силу года тигра и одновременно является одним из заданий.

Праздничную атмосферу вечера дополнит выступление солиста группы Muzzart Александра Крутикова.-0-