Археологический музей под открытым небом откроется в Беловежской пуще

28 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Археологический музей под открытым небом торжественно откроют в Беловежской пуще 1 июня, сообщили БЕЛТА в научном отделе национального парка.

Гости праздника смогут окунуться в атмосферу быта позднего бронзового - раннего железного века. Поселение древнего человека (городище) можно увидеть в пойме реки Лесная Правая вблизи деревни Каменюки недалеко от главного входа в национальный парк. Здесь сооружена въездная группа с двухстворчатыми воротами, оборонительные укрепления - ров, вал, двухрядные стены, смотровая башня. По аналогии с археологическими стоянками, найденными на территории Беларуси, восстановлены застройки культуры штрихованной керамики (VII век до н.э. - V век н.э.), а также два уникальных жилища милоградской культуры (VII-I века до н.э.).

В интерьерах музейных жилищ представлены вооружение, предметы охоты и рыболовства, собирательства, ремесел. Большинство экспонатов является копиями, однако представлены и артефакты. Помимо увлекательной экскурсии в программе праздника запланированы мастер-классы по ткачеству и гончарному делу, угощение ухой, продажа сувениров.

Городище - первый объект археологического музея под открытым небом, строительство которого предусмотрено государственной программой охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов на 2016-2020 годы. Общая площадь скансена составит 18 га. В перспективе туристический объект будет включать семь комплексов, которые отразят особенности развития материальной и духовной культуры западных регионов Беларуси от каменного века до Средневековья. Согласно задумке, здесь смогут проходить практику студенты исторических факультетов, будут проводиться исторические реконструкции и фестивали.-0-