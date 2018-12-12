Архитектору Станиславу Шабуневскому посмертно присвоено звание почетного гражданина Гомеля

12 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Звание "Почетный гражданин Гомеля" посмертно присвоено известному белорусскому архитектору, автору значительной части застройки Гомеля начала XX века Станиславу Шабуневскому. Решение об этом поддержали сегодня депутаты Гомельского городского Совета депутатов на сессии горсовета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Станислав Шабуневский занимает достойное место среди ярких представителей белорусской художественной культуры конца ХІХ - начала ХХ веков, находящихся у истоков становления современной архитектуры", - отметил заместитель председателя Гомельского горисполкома Виталий Атаманчук. Первой работой архитектора в Гомеле стало здание мужской классической гимназии, построенное в 1898 году. В настоящее время это один из корпусов Белорусского государственного университета транспорта. Также в числе его работ - здания Орловского и Виленского коммерческих банков, жилой дом врача Александрова, доходный дом купца Захарьина, дом городского головы Грошикова, земской больницы - эти строения сохранились до наших дней, другие же утрачены.

"С 1906 года Станислав Шабуневский принимал активное участие в инженерном благоустройстве Гомеля. Он входил в состав комиссии по созданию городского водопровода, вносил предложения по прокладке первой очереди водопроводной сети", - сказал Виталий Атаманчук. Он подчеркнул, что в качестве городского архитектора Станислав Шабуневский решал сложные задачи, которые способствовали формированию гармоничного, цельного облика города.

По мнению зампредседателя горисполкома, присвоение Станиславу Шабуневскому звания "Почетный гражданин Гомеля" в год 150-летия со дня рождения архитектора является признанием гомельчанами его выдающегося вклада в формирование архитектурного облика центральной части Гомеля и создание объектов, которые вошли в Государственный список историко-культурных ценностей.

Сегодня на сессии депутаты поддержали и предложение внести дополнение в инструкцию о порядке присвоения звания "Почетный гражданин Гомеля" о том, что данное звание может быть присвоено посмертно.

Всего к настоящему времени звания "Почетный гражданин Гомеля" удостоены более 30 человек. Первым из них стал граф Федор Паскевич. Указ "О присвоении звания "Почетный гражданин города Гомеля" подписал в 1888 году император Александр III.-0-