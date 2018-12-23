Архитектурные доминанты Минска нужно связать с окружающим пространством - Лучинович

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед столичными архитекторами сегодня стоит важная задача - увязать архитектурные доминанты Минска с окружающим пространством для создания единого облика города. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович, сообщает БЕЛТА.

Архитектурный облик столицы нуждается в более системном подходе, целостности, поскольку ранее порой применялись излишне пестрые решения, не согласованные между собой: где-то каменный город, где-то - стекло и бетон, где-то сталинский ампир, а где-то современные жилые комплексы. "У нас в городе появились доминанты. И задача, которая сейчас ставится перед архитекторами, - связать все в одно пространство какими-то решениями: фасадов, благоустройства. На каждом проспекте должен быть подобран дизайн уличных торшеров, заборов на разделительной полосе, связывающих в одно пространство наши магистрали. То же касается цветочного оформления", - сказал Павел Лучинович.

При планировании новых объектов строительства, по словам специалиста, будет соблюдаться принцип соразмерности и соответствия единому облику окружающего пространства. А также характерные для Беларуси архитектурные черты и традиции.

Среди новых объектов, которые уже стали визитными карточками Минска, главный архитектор столицы назвал Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. "Буквально через дорогу будет размещен наш Национальный исторический музей. На пересечении проспекта Победителей с улицей Орловской появится новый объект - всесезонный лыжный манеж. Там можно будет кататься на лыжах в любое время года, даже летом", - добавил Павел Лучинович.-0-