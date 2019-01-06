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Архив Витебской области в 2019 году планирует оцифровать в 3 раза больше документов

Регионы 06.01.2019 | 17:32
Фото Pixabay
Фото Pixabay

6 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Государственный архив Витебской области планирует в 2019 году оцифровать в три раза больше документов различной тематики по сравнению с прошлым годом, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор архива Татьяна Свистунова.

Каждый год на хранение специалисты учреждения принимают около 7 тыс. дел. Но после введения в строй нового архивохранилища показатель вырастет до 12 тыс.

"С начала 2018 года после приобретения книжного сканера мы оцифровываем документы собственными силами. В настоящее время всего оцифровано более 400 дел (в прошлом году 97). В нынешнем году запланировано в три раза больше - 305. В основном электронный вид приобретают особо ценные и часто используемые документы, - отметила Татьяна Свистунова. - Ежегодно архив области выполняет около 1,7 тыс. запросов, трудятся в нем около 30 исследователей из-за рубежа. Сейчас очень популярна тема истории семьи, изучение генеалогии рода".

Кроме того, архивом подготовлен сборник "Театр революционной сатиры в Витебске". В новом издании опубликовано 183 документа за 1918-1921 годы из фондов архивов Беларуси и России, основная часть публикуется впервые. Сборник дополнен статьями специалистов в этой теме.

В Госархиве Витебской области хранятся документы организаций, действовавших на территории витебских губернии, округа и области с 1917 года и по настоящее время. На сегодняшний день в архиве собрано более 1,3 млн документов. В зону архива входят Витебск с районом, Бешенковичский, Чашникский, Городокский, Лиозненский и Шумилинский районы. Остальные регионы области в компетенции зональных государственных архивов в городах Глубокое, Полоцк и Орша.-0-

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