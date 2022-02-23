Армейский стиль жизни: какие правила царят в семье, где оба родителя - военные?

Для семьи Чирич из Слуцка 23 февраля - красный день календаря. Оба родителя, Виталий и Юлия, - военные, да и их маленькие сыновья Дмитрий и Максим уже определились с будущей профессией. Конечно же, мальчишки мечтают быть как папа с мамой. Накануне самого мужественного праздника - Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь - узнали, какие люди сегодня осознанно выбирают службу в армии и как это отражается на их гражданской жизни.

Призваны защищать и строить

Виталий Чирич в армии почти 20 лет. 18-летним парнем срочную службу проходил в 15-й зенитной-ракетной бригаде, где понял, что ратное дело ему по душе, и остался служить по контракту. Затем окончил школу прапорщиков, а за ней и военно-транспортный факультет Белорусского государственного университета транспорта. Распределение получил в войсковую 30-ю железнодорожную бригаду, где и прошел путь от командира роты до начальника школы подготовки младших специалистов транспортный войск.

- Специфика наших вой­ск - защищать и строить, - рассказывает майор Виталий Чирич. - У нас цикличный учебный год, прибывших срочников подготавливаем по 15 специальностям. Есть учебный корпус, оборудованные классы для теоретической подготовки, в пяти километрах от Слуцка - машинодром, учебные площадки для практических занятий со специалистами путевых и мостовых подразделений. Там же - казарма, столовая. Когда курсанты откатывают определенное количество часов, возвращаются в бригаду, где сдают выпускной экзамен и получают удостоверение государственного образца. Также мы проводим переподготовку водителей с В на С, Д, СЕ. Это хороший задел на будущее.

Часто молодые люди заранее планируют получить за время службы востребованную специальность, которая позволит "на гражданке" неплохо обеспечивать и себя, и будущую семью. В их числе - бульдозерист, грейдерист.

- Тех, у кого были права на колесный трактор, обучаем и гусеничному, расширяя водительские возможности, - подчеркивает начальник школы и дополняет: - Многие парни сейчас осознанно пораньше стремятся отдать долг Родине. Понимают, что при трудоустройстве у мужчин в первую очередь спрашивают о наличии военного билета, в приоритете - прошедшие армию. Отслужил - и строй карьеру, заводи семью.

Конечно, между новобранцами - 18-летними и людьми постарше, которые уже успели обзавестись семьей и даже детьми, - большая разница. Вторые, как отмечает майор Чирич, более рассудительные, знают, чего хотят от жизни, и к воинским будням адаптируются быстро.

- В армии парни становятся самостоятельными, особенно юные, только оторвавшиеся от родительской гиперопеки, - делится своими наблюдениями начальник школы подготовки младших специалистов. - Когда нет рядом взрослых, которые всегда за него были в ответе, человек быстро взрослеет, начинает сам принимать решения. На службе формируется воинское товарищество, парни учатся выстраивать отношения со старшими по званию. Армия готовит ко взрослой мужской жизни. Плюс службы и в том, что на год-полтора она отвлекает от гаджетов. И домой все вернутся другими даже физически.

Те, кто вначале подтягивался от силы два раза, к увольнение в запас будут на перекладине чувствовать себя более уверенно. Это результат ежедневной физической зарядки и спортивно-массовой работы. Помимо обязательных занятий, многие военнослужащие свободное время проводят в спортивных уголках, где есть шведская стенка, штанга, брусья. Немало примеров, когда парни решают остаться служить по контракту. Такой путь прошел когда-то и майор Чирич.

Приграничный роман

- Мне нравится стабильность, уверенность в завтрашнем дне, - так звучит ответ майора Виталия Чирича на вопрос, почему он свою жизнь посвятил военной службе. - Здесь я почувствовал это, как и свое призвание.

Для тех парней, да и девчат, которые еще стоят перед выбором "Кем быть?", он назвал несколько плюсов армейской работы: выход на пенсию в 48 лет, льготный кредит. В Слуцке военнослужащие уже спустя два года службы получают служебное жилье в специально для них построенном доме! А еще через несколько лет - возможность обзавестись собственными метрами, да еще со льготным кредитом в 5%. Семья Чирич, например, год назад въехала в красивую трехкомнатную квартиру в хорошем районе города. И да, в армии можно найти свою любовь. Так получилось у наших героев.

В 2014-м лейтенант Виталий Чирич был направлен на границу с Украиной. Юлю, как санинструктора, также туда командировали.

- Подразделению была поставлена задача: демаркация границы, - вспоминает Виталий Владимирович. - То есть на заболоченных участках обустроить разделяющую полосу. Жили в палатках на заставе с пограничниками. Там познакомились - и до сих пор вместе. Очень помогает, что мы оба армейцы. Есть офицеры, у которых жены далеки от специфики военной службы, некоторые вещи они не воспринимают. Моя жена знает, что такое долг и неотложные задачи, что значит слово "надо".

Юля, несмотря на внешнюю хрупкость и миниатюрность, - сильный и целеустремленный человек. С юности видела себя в форме и погонах. После школы хотела в Академию МВД поступить, да… ростом не вышла.

- Оказывается, таких как я - метр 63 сантиметра, - в этот вуз не принимают, - с улыбкой вспоминает свою первую неудачу Юлия.

Окончила медицинский колледж в родном Слуцке. По распределению отработала акушеркой в солигорском роддоме. Однажды в больнице увидела девушку-военнослужащую и снова загорелась мечтой детства. Сейчас Юлия - санитарный инструктор роты механизации.

- Работа больше профилактическая, поэтому по медицинскому направлению у меня никаких сложностей, - признается санинструктор. - Самое сложное было привыкнуть к тому, что на службе нет различий. Мужчина ты или женщина - поставлен приказ и его нужно исполнять, и как военнослужащий участвуешь во всех построениях, сдаешь норматив по физподготовке.

Обед и отбой - строго по расписанию

Обычный будний день в семье Чирич, оказалось, мало чем отличается от армейского.

- Встаю в 5:15, - рассказывает Юля. - Сыновей бужу в шесть. В 7:00 они уже на крыльце детского садика. Всегда первыми туда приходят и последними мы их забираем, а нередко даже не мы, а друзья, соседи. Мальчишки, конечно, могут всплакнуть, но к порядку такому уже привыкли. Отбой у нас всегда в 22:00. Приучены ложиться в это время, к тому же, по мнению ученых, с 10 вечера до полдвенадцатого - самый продуктивный сон. Также привыкли к трем приемам пищи. В два часа - обед, как в части, ужин в 18:00-18:30. Единственное, детей я кормлю, но сама жду мужа. У нас такая традиция - в конце дня вместе за столом собираться.

В день нашего приезда в Слуцк супруги устроили для мальчишек небольшой праздник: хотели сделать семейное фото, поэтому заглянули к ним в детский сад. Дима и Максим были в полном восторге, увидев родителей так рано: столько нежности и поцелуев маме и папе подарили! Даже стихотворение, которое готовили для праздника, рассказали.

Старший Дмитрий уже точно знает, что будет военным. Из окна их новой квартиры видно кадетское училище, куда он уже настроен поступать.

- Воспитательница говорит: Димка у вас такой командир. Построил своих друзей и команды отдавал: "Равняйсь! Смирно!". Даже фотки нам прислала, - рассказывает с улыбкой мама Юля. - Этим летом Дима с Максимом были в части в день открытых дверей: оружие в руках подержали, на бронетранспортере покатались.

Конечно, папа в семье главный, и он всегда прав. Но так получается, что больше времени сыновья проводят с мамой. Что поделать - есть и такая профессия.

- Юля - самое лучшее, что у меня было и есть в жизни, - немного смущаясь таких откровений, признается Виталий Чирич. - С ней хочется жить, общаться, растить детей. Всегда приятно возвращаться со службы домой, где она встречает. Считаю, у меня самая лучшая жена в мире.

Эти чувства взаимные. Слышал бы Виталий, как его жена Юля восхищалась им: какой сильный и красивый мужчина ей достался, какие у него золотые руки, он может дом с нуля до "под ключ" сделать, а какой кулинар - по выходным балует семью пирогами, копченой рыбой, да и на любое блюдо - мастер.

- На 23 февраля Юля тоже получает подарок? - интересуемся у Виталия Владимировича.

- И на 23 февраля, и 8 Марта, и еще на День святого Валентина, - перечисляет мужчина.

А 24 февраля у него самого - день рождения! От души поздравляем! Совет да любовь и благополучия в дом!

Светлана КИРСАНОВА,

газета "7 Дней".-0-