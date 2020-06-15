Арт-объект в цветах супрематизма появился в Витебске

15 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Возле пешеходного моста 1000-летия Витебска завершается установка скульптур-букв, образующих слово "Мова". Это четвертый такой арт-объект, который появился по проекту "Веліч роднай мовы", сообщили БЕЛТА организаторы проекта.

По задумке автора, скульптора Павла Войницкого, цвета подбирались так, чтобы показать через них исторические и природные отличия всех регионов Беларуси. Для Витебска это сочетание желтого, синего, терракотового, красного и черного. В нем легко узнаются цвета супрематизма - художественного направления, основанного одним из самых известных творцов XX века Казимиром Малевичем. Именно в Витебске сто лет назад он собрал вокруг себя единомышленников и создал объединение УНОВИС. Яркие цвета тогда украшали витебские улицы, здания и трамваи.

"Этот проект органично вписался в культурные события, которые происходят в Витебске и в Беларуси в последнее время: празднование 100-летнего юбилея УНОВИС, многочисленные выставки, акции, перформансы, - отметил директор Витебского центра современного искусства Андрей Духовников. - Оказалось, что эта тема очень важна и, самое главное, актуальна не только для специалистов, но и для многочисленных поклонников искусства. Помимо того, что новый для Витебска арт-объект интересен пластическим и цветовым решениями, он важен и как некий знак, отправная точка для осмысления значения языка как важнейшей культурной составляющей в национальном самосознании".

Арт-объекты "Мова" уже установлены в Гомеле, Бресте и Могилеве. На очереди Гродно и Минск. Идея проекта базируется на работах известного белорусского этнографа и искусствоведа Михася Романюка, а также на концепции дизайнера, художника и поэта Михала Анемподистова, описанной им в книге "Колер Беларусі".-0-

Фото организаторов проекта