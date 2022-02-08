Артеменко: государство делает акцент на поддержке людей с инвалидностью и их занятости

8 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Государство делает акцент на поддержке уязвимых категорий граждан, и в новой Конституции люди с инвалидностью выделены в отдельную категорию, заслуживающую особого внимания. Об этом журналистам на итоговой коллегии комитета по труду, занятости и социальной защиты Витебского облисполкома сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Витебская область занимает достойное место в системе социального обслуживания. Опыт и новации сферы соцзащиты региона, особенно в работе с инвалидами, будут распространяться на всю республику. Это касается, в частности, работы территориальных центров соцобслуживания населения, и, что больше всего достойно похвалы, в эту деятельность вовлекаются люди с инвалидностью. В прошлом году в области в полной дееспособности восстановили 10 человек. Пусть кажется, что это небольшая цифра, но за ней стоит колоссальная работа: развитие трудовых навыков, предоставление впоследствии трудовых мест. Надо отметить, что на гражданах с инвалидностью сейчас делается особый акцент. В проекте Основного закона они выделены как отдельная категория, заслуживающая особой поддержки государства", - подчеркнула Марина Артеменко.

Замминистра побывала на выставке, где были представлены результаты деятельности ТЦСОНов, домов-интернатов области. Обучение людей с инвалидностью игре на фортепиано с помощью переведенной на ясный язык нотной грамоты, создание трудовых и творческих мастерских, открытие производственных предприятий с предоставлением трудовых мест для инвалидов - все эти наработки достойны подражания и распространения на другие области республики.

Марина Артеменко отметила: в целом органы труда и соцзащиты области в прошлом году сработали с опережением доведенных показателей. "В регионе вопрос социальной защиты населения стоит особенно остро. Область - одна из самых стареющих, и вызов старения населения накладывает определенную нагрузку на соцсферу. Вы сейчас находитесь на передовой, так как должны охватить всех пожилых граждан своей работой, в том числе людей с инвалидностью", - подчеркнула представитель Министерства труда и соцзащиты.

Она добавила, что область занимает 2-е место по охвату нетрудоспособных граждан (более 27 тыс. человек) социальным обслуживанием и 1-е место - по оказанию услуг замещающих семей. Около 40% услуг дневного присмотра в общем объеме по стране оказывается в Витебской области. Почти 50% всей кружковой работы на дому для людей с инвалидностью также проводят работники соцсферы региона.

В то же время областному комитету есть над чем поработать. Замминистра обратила внимание на рост средней заработной платы в организациях производственной сферы. В Витебской области не выполнили этот показатель в 12 организациях (из 86 по стране). По словам замминистра, следует поработать с районами, где наблюдается опасная ситуация на рынке труда, чтобы вывести их на достойный уровень. Например, пятый год подряд в этот перечень попадает Городокский район. Марина Артеменко отметила, что здесь имеется резерв и потенциал для работы органов труда и соцзащиты. Также облкомитету следует активнее взаимодействовать с инвалидами, которые имеют показатели к трудовой деятельности: в области работают лишь 47% из числа этих граждан.-0-