Артистизм без границ и юмор-драйв продемонстрируют в Гомеле участники студенческого форума

29 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Яркое мероприятие для студенческой молодежи "Зимняя радуга 2018" пройдет в Гомельском областном общественно-культурном центре 6 декабря, сообщила корреспонденту БЕЛТА второй секретарь обкома ОО "БРСМ" Юлия Липовская.

Стартует студенческий форум с благотворительной акции "#ЗаДело", которая до 5 декабря пройдет в социально значимых учреждениях региона. В день форума в холле ОКЦ развернется интерактивная выставка "Студэнцкія ініцыятывы ў Год малой радзімы". Команды вузов презентуют молодежные проекты своего альма-матер.

Кульминацией мероприятия станет конкурсная программа "Моладзь - пульс краіны!", посвященная 100-летию ВЛКСМ. Студенты представят творческое ассорти по итогам конкурсов "А ну-ка, первокурсник!". Жюри определит самых веселых, артистичных и креативных из них. Победителей назовут в номинациях: "Лучшая режиссерская программа", "Музыкальный серпантин", "Танцевальный взрыв", "Артистизм без границ", "Юмор-драйв", "Экстракт креатива". Специальный приз от Гомельского областного комитета ОО "БРСМ" будет учрежден в номинации "Дерзать! Искать! Творить!". Также будут определены лауреаты в индивидуальном первенстве "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Инструментальный драйв", "Театральное искусство", "С песней по жизни", "Открытие года", "Арт-импровизация".

Фестиваль направлен на выявление талантливой молодежи, развитие студенческого творчества, создание единого пространства и укрепление профессиональных связей культоргов высших учебных заведений региона.

Организаторами мероприятия выступают Гомельский областной комитет ОО "БРСМ", Гомельский облисполком при поддержке Гомельского областного отделения Белорусской федерации профсоюзов.

Форум студенческих талантов "Зимняя радуга" проводится с 1997 года и уже стал своеобразной визитной карточкой региона. По словам Юлии Липовской, в республике нет аналогов проведения подобного рода мероприятий. В этом году ОКЦ в очередной раз соберет около 1000 болельщиков и зрителей.-0-