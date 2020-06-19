Артисты Могилевского района поздравили медиков с профессиональным праздником

19 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Артисты Могилевского района поздравили медиков с предстоящим профессиональным праздником. В течение дня небольшие концертные площадки разворачивались прямо перед зданиями учреждений здравоохранения. Об этом БЕЛТА сообщила заместитель директора объединенной клубной системы Могилевского района Наталья Гомонова.
"Сегодня артисты Могилевского района поздравляли медиков с профессиональным праздником. Небольшие концертные площадки устраивали прямо под окнами учреждений здравоохранения: могилевской поликлиники №11, сельских амбулаторий в Дашковке, Сухарях, Недашево и Княжицах", - рассказала она.
В адрес медиков звучали слова благодарности, артисты исполняли для них разнообразные композиции, играли на музыкальных инструментах.
"Поздравительный марафон мы начали в 9 утра. Выступления на свежем воздухе позволили избежать скопления людей - медработники смогли посмотреть концерты прямо из окон зданий", - отметила Наталья Гомонова.-0-