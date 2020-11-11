Асфальтирование дороги и выделение соцжилья - Турчин провел личный прием граждан

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы изменения границ земельных участков, асфальтирования дороги, транспортного сообщения и некачественной воды решал сегодня председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время личного приема граждан, передает корреспондент БЕЛТА.

Возможностью обратиться к губернатору воспользовалось шестнадцать человек. Так, на прием записался глава фермерского хозяйства Сергей Хатенчик с просьбой выделить ему участок для ведения сельскохозяйственного производства на землях ОАО "Корсаковичский" в Борисовском районе.

"Ранее мне предоставили три участка земли, но все находятся не в лучшем состоянии. С проблемами можно разобраться, но хотелось бы впредь получать хорошие места, чтобы приступать к работе можно было незамедлительно. В сельскохозяйственной деятельности очень дорого время", - озвучил просьбу Сергей Хатенчик.

Александр Турчин рассмотрел обращение и поручил предоставить заявителю 20 га качественной земли одним массивом. А также отметил, что если хозяйство покажет хорошие результаты производительности, в дальнейшем Сергею Хатенчику выделят участок в два раза больший. "Самое важное, чтобы земля была задействована и приносила пользу", - подчеркнул губернатор.

Вопрос асфальтирования дороги от туберкулезной больницы до основного въезда в деревню Волковичи Дзержинского района подняла Ольга Примак. Она рассказала, что семь лет назад купила дом в этой местности. Время шло, населенный пункт становился больше, а дорога как была в плохом состоянии, так и осталась. "Проехав по этому пути, ломаются машины. Участок похож на "стиральную доску". Все обращения с просьбой отремонтировать дорогу рассматривали, но проблема до сих пор не устранена. Сейчас в сельскую местность переезжают люди. Чтобы они продолжили обживать деревню и жили не хуже, чем горожане, этот вопрос требует решения", - отметила в обращении Ольга Примак.

Председатель Миноблисполкома сказал, что проблемы с дорогами есть практически везде. В ожидании ремонта находится много объектов, но участок в деревне Волковичи обязательно изучат и постараются отремонтировать в наступающем году. Также губернатор рассмотрел жалобу Ольги на протекающую водонапорную башню и отсутствие воды в населенном пункте. "Что касается воды, она всегда должна быть хорошего качества, поэтому этот вопрос требует незамедлительного решения", - подчеркнул Александр Турчин.

С подобной проблемой обратилась и Тамара Войтик из деревни Рахманьки Минского района. Женщина рассказала, что недавно в населенном пункте установили станцию очистки воды, но система водоснабжения осталась старой. В местности часто появляется машина, которая развозит воду, но заранее о графике ее работы людей не информируют. "Хочется знать, что мы пьем из крана. Вроде, станцию установили, но транспорт развозит воду. Значит, есть проблемы. Но почему об этом не предупреждают людей?", - задавала вопрос Тамара Войтик.

Александр Турчин дал распоряжение провести анализ качества воды на станции и в жилом доме и на основании полученных результатов решить, необходимо ли обновление сети водоснабжения в населенном пункте, а также обязал ответственных прояснить вопрос с машиной, которая развозит воду.

С проблемой транспортного сообщения и устройства остановочных пунктов на автомобильной дороге Р8944 Петришки - Недреска - Лошаны пришла на прием Екатерина Круглик. Как рассказала женщина, она живет в поселке Навашино, который находится в районе второй минской кольцевой автомобильной дороги. В населенный пункт активно переезжают семьями жители городов, он застраивается и разрастается, но приехать в поселок и уехать из него до сих пор можно только на личном транспорте. "Чтобы добраться до ближайшей электрички, требуется около сорока минут. Еще больше времени уйдет, если человек решит поехать на маршрутке, поэтому люди постоянно ездят на собственных машинах. Стараемся кооперироваться и помогать, если у кого-то поломался транспорт, но это совсем ненормально. В городе работают и учатся многие жители поселка, им ежедневно надо добираться в столицу, и это взывает необходимость в каком-то общественном транспорте, но на все просьбы об этом мы получали отказы", - рассказала Екатерина Круглик.

Выслушав проблему, председатель Миноблисполкома поручил провести анализ востребованности маршрута и при необходимости найти удобный путь в поселок, договориться с перевозчиком.

Также на сегодняшнем приеме звучали обращения об изменении границ земельных участков, улучшении жилищных условий, выделении социального жилья, о рассрочке, подлежащей взысканию, и реализации инвестиционного договора, заявления о недобросовестном выполнении должностными лицами своих обязанностей. По всем вопросам, которые волновали граждан, даны разъяснения и конкретные поручения, обращения взяты на контроль.-0-

Фото Миноблисполкома