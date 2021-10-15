Аслюк: все 17 Целей устойчивого развития успешно реализуются в Гомельской области

15 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Все Цели устойчивого развития успешно реализуются в Гомельской области. Об этом сообщил журналистам председатель комитета экономики Гомельского облисполкома Игорь Аслюк на региональном форуме по устойчивому развитию Гомельской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Все цели строятся на трех принципах: экономическом, социальном и экологическом. Они выполняются в полном объеме, стабильно и устойчиво, и нам есть куда двигаться. Сделан хороший задел на будущее. Несмотря на внешние факторы и трудности, Беларусь в целом и Гомельская область в частности устойчиво реализуют все 17 целей", - подчеркнул Игорь Аслюк.

Игорь Аслюк обозначил дальнейшие точки роста: "Экономика - это основа, база, на которой будет строиться дальнейшее социальное развитие региона. Определены стратегические направления в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и других направлениях. Разработана программа 2021-2025 годов, где определены точки роста на пятилетку".

В регионе реализуется достаточно много проектов, которые вносят значительный вклад в экономику страны. "Гомельская область занимает достаточно высокий удельный вес - порядка 20% - в объемах промышленности республики. Валовой региональный продукт складывается на уровне 101,5%. Есть прибавка к уровню прошлого года. Стабильно работает отрасль экономики. Стоит задача сохранить тенденцию, наработанную за девять месяцев. Устойчиво развивается экспортный потенциал: валютные поступления стабильны. Мы видим: динамика сохранится и до конца года", - рассказал Игорь Аслюк.

По оценке специалистов, задан ориентир для реализации в каждом районе не менее одного значимого производственного проекта.

На форуме шла речь и о пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС территориях. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского облисполкома Дмитрий Рутковский отметил потенциал районов с особой судьбой. "Реализуется уже шестая республиканская программа преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Если первая программа была нацелена на восстановление территорий, то современные стратегии направлены на социально-экономическое развитие районов. Кроме необходимых защитных мер, ресурсы вкладываются в строительство производственных объектов, жилья, газификацию, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, создание новых рабочих мест. И в этом направлении будем двигаться дальше", - сказал он. Из крупных объектов в агросфере спикер назвал птицефабрику в Ветковском районе, фермы в Брагинском и Хойникском районах.-0-