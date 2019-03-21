21 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Ассоциация местных Советов депутатов создана в Витебской области. Об этом было заявлено сегодня на десятой сессии областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам начальника главного управления организационно-кадровой работы облисполкома Владимира Давыдовского, инициатива создания ассоциации принадлежит Совету Республики.

"Создание ассоциации необходимо для обеспечения координации деятельности местных Советов депутатов по развитию правовой, организационной, финансово-экономической и территориальной основ местного самоуправления, организации их взаимодействия по решению социальных, экономических и иных проблем, связанных с осуществлением местного самоуправления в Витебской области, - отметил Владимир Давыдовский. - Членами ассоциации могут быть местные Советы депутатов области всех уровней. Высший орган ассоциации - собрание представителей от членов ассоциации. Постоянно действующий коллегиальный орган управления - правление ассоциации. Руководить работой правления, представлять интересы ассоциации, решать иные вопросы, связанные с осуществлением текущей деятельности, будет председатель правления".

Имущество ассоциации будет формироваться за счет членских и иных целевых взносов членов ассоциации, других источников, не запрещенных законодательством.

Создание ассоциаций местных Советов депутатов в областях - это перспективное направление деятельности по развитию местного самоуправления. Аналогичные объединения существуют в Гродненской и Могилевской областях.-0-