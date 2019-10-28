Атлеты Гомельской области планируют бороться за награды Олимпиады в Токио в 15 видах спорта

28 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Атлеты Гомельской области планируют участвовать в 15 видах спорта на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, сообщил сегодня начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Денис Езерский на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам начальника управления, будущий год станет определяющим для спортсменов-кандидатов на участие в главном событии четырехлетия - Олимпийских играх. В списке кандидатов представлены 50 спортсменов региона по 15 видам. "Данный список будет корректироваться в течение 2019-2020 годов по итогам аттестации национальных команд Беларуси, выступлений спортсменов на официальных международных соревнованиях, количеству набранных ими рейтинговых очков", - пояснил Денис Езерский.

На данный момент атлеты области завоевали лицензии уже по четырем видам спорта: гребле на байдарках и каноэ, современном пятиборье, академической гребле, плавании. Спортсмены продолжают борьбу за право на участие в Олимпийских играх. "Мы ждем еще завоевание лицензий в таких видах, как бокс, тяжелая атлетика, греко-римская и вольная борьба, велосипедный спорт, легкая атлетика и др.", - уточнил руководитель управления.

На летних Олимпийских играх 2008, 2012, 2016 годов спортсмены области завоевали 2 золотые, 3 серебряные, 11 бронзовых медалей.

Также начальник управления проинформировал об оснащенности объектов современным спортивным инвентарем и оборудованием, вопросах медицинского обеспечения и научно-методического сопровождения. Так, для оснащения объектов спортинвентарем, необходимым оборудованием и экипировкой за 2017-2019 годы в регионе освоили более Br7,9 млн. Что касается спортивной медицины, то она в регионе представлена Гомельским и Мозырским диспансерами, а также медперсоналом специализированных учебно-спортивных учреждений и училища олимпийского резерва. "Будет проработан и вопрос об открытии Гомельского областного диспансера спортивной медицины на базе Центра олимпийского резерва в Жлобине. Это позволит проводить углубленный медосмотр спортсменов-учащихся не только Жлобинского, но и Светлогорского, Рогачевского и других районов", - поделился планами Денис Езерский.

Кроме того, на факультете физической культуры ГГУ имени Ф.Скорины функционирует научно-исследовательская лаборатория олимпийских видов спорта, которая тесно сотрудничает с атлетами высокого класса и их тренерами. По мнению начальника управления, научно-методическое обеспечение спортсменов для участия в Олимпийских играх в данной лаборатории позволит управлять состоянием спортсмена, корректировать тренировочную работу и адекватно планировать ее на циклы.

Шла на совещании и речь о развитии спортивной инфраструктуры в регионе, формировании тренерского состава, создании спортивного резерва. Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей обратил внимание, что появившиеся новые, модернизированные, отреставрированные объекты должны функционировать максимально эффективно. При этом эффективность должна выразиться в том числе в результативности выступлений представителей региона на различных спортивных аренах.-0-