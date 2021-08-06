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06 августа 2021, 08:45

Атмосферу ярмарки XIX века возродит региональный праздник "Свiслацкi кiрмаш"

Фото из архива
Фото из архива

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию известной свислочской ярмарки XIX века представят на региональном празднике "Свiслацкi кiрмаш". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Свислочском райисполкоме.

Самобытный региональный праздник Свислочь примет 13 и 14 августа.

"Хотим напомнить жителям и гостям города о его истории. Ведь Свислочь в первой половине XIX века была одним из центров деловой активности. Во многом благодаря ярмарке, которая собирала тысячи людей и носила международный статус. "Свiслацкi кiрмаш" - это стремление возродить и сохранить интересные региональные традиции края, возможность для гостей окунуться в атмосферу позапрошлого столетия", - рассказали в райисполкоме. Программа праздника насыщенная.

Основной ярмарочный день - 14 августа. Пройдет ярмарка в историческом месте - в центре города. Праздник стартует театрализованным прологом. Гостей поприветствует артист в образе основателя знаменитой ярмарки Винцента Тышкевича, который пригласит гостей на площадку "Шляхецкі праменад". Артисты покажут, как проходил светский бал, предложат гостям разучить бальные танцы, поиграть в игры той эпохи. Также будет работать фоторетросалон, где можно будет примерить одежду XIX века и сделать снимок на память. Готовят для гостей и концертную программу с исполнением романсов и игрой на старинных музыкальных инструментах.

Еще одной интересной локацией станет площадка "Свіслач традыцыйная", на которой покажут, как жили и веселились на ярмарке простые люди. Гостей ждут дегустации региональных блюд крестьянской кухни, презентация бытовых костюмов региона, а также знакомство с народными обрядами.

Также в первый день "Свiслацкага кiрмаша" планируется проведение научно-практической конференции "Беларусь, свiслацкi край i Эдвард Вайнiловiч (да 765-годдзя г.Свiслачы)" и открытие выставки "Духовное наследие Свислочи".

Кроме того, в программе праздника город мастеров, анимационное шоу, концерты и дискотека под открытым небом.-0-

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