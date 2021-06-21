Атмосферу последнего мирного дня 1941 года воссоздали в центре Бреста

21 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на ул.Советской сегодня воссоздали атмосферу последнего мирного дня 1941 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Воссоздание 21 июня антуража предвоенной эпохи на главной пешеходной улице города стало традицией. Нарушили ее лишь прошлым летом из-за пандемии.

Улица Советская на несколько часов сегодня превратилась в музейную площадку под открытым небом. Пройдя по ней, брестчане и гости могут хоть немного ощутить, каким областной центр был накануне Великой Отечественной войны.

Например, у выставочного зала выступает камерный оркестр Брестской областной филармонии с концертом "В тот самый длинный день в году". Происходящее на сцене дополняет тематическая выставка областного краеведческого музея. На площадке у здания "Белтелекома" (ул.Советская, 33) музыкальную программу представляет городской духовой оркестр.

Особое внимание публики привлекли военно-исторические реконструкторы, которые прошли маршем по ул.Зубачева, ул.Гоголя и финишировали на ул.Советской. Они были облачены в форму солдат и офицеров различных родов войск Красной армии образца 1941 года. В шествии задействовали раритетную технику - автомобили и мотоциклы. Прохожие тепло встретили реконструкторов, с интересом рассматривали их амуницию, расспрашивали о технике, фотографировались.

В реконструкции обороны Брестской крепости примут участие около 400 человек из Беларуси и зарубежья. Например, минчанин Андрей Комоско проводит 21-22 июня в Бресте уже во второй раз. "Дата скорбная - события 80-летней давности разделили мир на до и после. Участвовать в реконструкции меня заставляет любовь к истории. Слава богу, мирное небо над головой. Как отец троих детей хочу, чтобы дети знали и помнили историю. Ведь в Беларуси война затронула каждую семью. Поэтому стараемся такими акциями об этом напомнить себе и молодому поколению", - сказал мужчина.

Павел Мирошников приехал в Брест с 14-летним сыном из далекого Казахстана. Он отметил, что им хотелось почтить память предков, защищавших Отечество. "Хочу, чтобы сын знал историю Советского Союза, Беларуси, Казахстана, России. Но самое главное, чтобы он смог почувствовать, как люди жили и воевали за свободу и независимость", - поделился он.

А вот приятели из Москвы Александр Нусинов и Дмитрий Панин - реконструкторы со стажем. В Бресте они не впервые. "Это место, куда реконструкторы по Второй мировой войне обязательно хотят приехать. Люди даже отпуска специально подбирают. Интересно посетить Брестскую крепость, посмотреть, как начиналась война. В этот момент понимаешь весь трагизм произошедшего и благодаришь бога, что нас это не коснулось наяву", - подчеркнули россияне.

Естественно, вторая знаковая точка сегодня в городе - Брестская крепость. Перед главным входом в мемориальный комплекс пройдет акция "Огненные картины". Молодые люди из Беларуси и России с помощью свечей и лампад изобразят очертания Холмских ворот цитадели, надпись "Брест помнит". В Армейском клубе крепости можно посмотреть пронзительную пластическую визуализацию "Дорогой детских слез", посвященную погибшим на войне детям.

В Бресте уже с утра начались мероприятия, приуроченные ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Ночью в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" пройдет митинг-реквием, затем в 5.00 состоится масштабная реконструкция обороны легендарной цитадели над Бугом.-0-

Фото Егора Павлющика, Вадима Якубёнка