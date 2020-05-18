Аттестаты и свидетельства получат более 20 тыс. выпускников школ в Минской области

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Документы об окончании базовой и средней школы получат 20428 выпускников в Минской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

Свидетельство о получении общего базового образования вручат 13120 подросткам. Аттестаты об окончании средней школы получат 7308 11-классников.

Что касается организации выпускных вечеров, то этот вопрос будет решаться индивидуально в каждом учебном заведении, сообщал ранее министр образования Игорь Карпенко. По его словам, есть договоренность, что аттестаты о среднем образовании выпускникам школ вручат в торжественной обстановке. По поводу выпускных вечеров решение будет принимать администрация учебных заведений. "Школа должна на месте с родителями определиться, в каком формате они проведут это. Если я начну сейчас сверху навязывать, говорить, что делать каждому классу, или предлагать разделять класс на две половины, наверное, это будет не всегда восприниматься адекватно. Мы не будем никого ни в чем ограничивать в этих вопросах", - отметил Игорь Карпенко.

Может быть скорректирован и график выпускных экзаменов в 9-х и 11-х классах. "Учебный год завершим в установленные сроки - 30 мая. Затем проведем выпускные экзамены. Немножко посмотрим по содержанию этих экзаменов и дням проведения. Откорректируем, может быть, немножко график", - сообщил министр.

Сроки проведения ЦТ уже скорректировали. Централизованное тестирование начнется 25 июня, в то время как ранее оно должно было стартовать 13 июня.-0-