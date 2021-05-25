25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аттестаты об окончании школы получат более 7,1 тыс. выпускников в Минской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

Аттестаты об окончании средней школы в текущем году получат более 7,1 тыс. одиннадцатиклассников, а свидетельства о получении общего базового образования - более 13,9 тыс. девятиклассников.

Как и годом ранее, каждый район имеет право самостоятельно выбирать наиболее оптимальный вариант вручения аттестатов и проведения выпускных. При обсуждении организации праздников представители местной исполнительной власти, руководители школ и родители выпускников учитывают торжественность события и необходимость соблюдения противоэпидемических мер.

Последний звонок в школах Минской области прозвенит 29 мая. С 1 по 9 июня там пройдут экзамены, после которых 10 июня будут организованы выпускные вечера.-0-