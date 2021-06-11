Аттестаты вручили 44 выпускникам специализированного лицея МЧС

11 июня, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. В Специализированном лицее при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси аттестаты получили 44 выпускника, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году аттестаты об общем среднем образовании, в том числе с награждением золотой медалью, вручили 44 лицеистам. Среди них два золотых медалиста, два мастера спорта по пожарно-спасательному спорту и один кандидат, а также кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе из пневматической винтовки. Есть призеры предметных олимпиад, творческих и спортивных соревнований.

Выпускников поздравил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. "В таких учреждениях воспитываются патриоты своей страны. Все ребята изъявили желание в дальнейшем поступать в высшие учебные учреждения: 25 человек - в Университет гражданской защиты МЧС Беларуси, а 12 - в различные учреждения системы обеспечения национальной безопасности. Многие из них в различных силовых структурах наденут погоны и будут защищать Родину на различных участках. Самое главное предназначение лицея - воспитать патриота и гражданина своей страны. Наверное, то, чего немного в наше время не хватает. Видя блеск в глазах этих ребят, их заинтересованность, желание и устремление сделать все для любимой Родины можно сказать: из них получатся достойные граждане страны. Настоящими профессионалами своего дела они станут, приступив к практической деятельности по окончании вузов. Желаю, чтобы каждый из них хотел стать и стал настоящим гражданином и генералом", - сказал он. Александр Вольфович вручил благодарность работникам лицея и сертификат на приобретение 60 велосипедов для лицея.

Александр Вольфович

Также выпускников приветствовал министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. "Будьте преданы выбранному пути, с честью выполняйте свой долг. Будьте счастливы! Дерзайте!" - сказал он. В подарок учреждению министр передал сертификат на хоккейную форму для лицеистов и спортивный инвентарь.

Выпускников напутствовал и архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. Он тепло поздравил ребят, прошедших лицейский путь. "Пусть Господь поддержит вас на непростом пути достойных защитников белорусского народа", - пожелал он.

Трогательным для выпускников и их родителей стал ритуал прощания со знаменем лицея. Украшением церемонии стал вальс выпускников. Учащиеся организовали также пожарный флешмоб.

По традиции на память о годах учебы лицеисты установили плиту в честь выпуска-2021. Юноши в последний раз прошли торжественным маршем по плацу учебного заведения. Также в стенах учебного заведения для них прозвучала последняя команда "Вольно", после которой юноши взметнули в воздух свои фуражки.

Медаль высшей пробы по окончании лицея заслужил Захар Статкевич из Логойска Минской области. В свое время сам принял решение поступать именно в это учебное учреждение. "В школу пришел спасатель-пожарный, рассказал о возможности поступить в лицей. Решился. На первом курсе было очень непросто, но я понимал, для чего мне это нужно, что каждый день, проведенный здесь, не пройдет даром. Все последующие годы пролетели очень быстро и с огромной пользой. Здесь обрел много хороших друзей, с которыми надеюсь дружить до конца жизни. Здесь человек закаляется морально и физически - и это здорово", - поделился он. Захар признался, что за медаль пришлось немало поработать. Собирается поступать в БГУ на факультет прикладной математики, но верит, что в будущем станет полезен Министерству по чрезвычайным ситуациям.

Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС - современное учреждение общего среднего образования. Он создан 25 мая 2004 года по инициативе и при поддержке Министерства по чрезвычайным ситуациям и Гомельского облисполкома. Здесь обучают юношей с 7 по 11 классы.

Сегодня лицей - уникальный в своем роде образовательный комплекс, выполняющий важную социально-реабилитационную функцию: практически каждый третий учащийся - сирота или подросток, оставшийся без попечения родителей. 60% обучающихся - дети из малообеспеченных, неполных, многодетных, социально неблагополучных семей.

С момента открытия выпущено более 500 ребят, многие из которых стали профессионалами-спасателями.-0-

Вадим Синявский

Фото Сергея Холодилина