Аттракционы, игры, сюрпризы - поздравления для детей подготовил Красный Крест в Гомельской области

1 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 50 мероприятий для ребят из социально уязвимых категорий подготовила Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста в День защиты детей. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник организационно-кадрового отдела региональной организации БОКК Артем Карпенко.

Так, в Гомеле волонтеры Красного Креста пригласили детей за хорошим настроением и яркими эмоциями в парк аттракционов. Дополнение к активным развлечениям - видеосеанс в кинотеатре имени Калинина.

Особое внимание - детям, которые в эти дни находятся в лечебных учреждениях. Например, первичная организация БОКК театра кукол подготовила для маленьких пациентов областной детской клинической больницы сказочное представление и подарки.

В Ветковском районе волонтеры организуют развлекательно-познавательную программу для выпускников детского сада. В Буда-Кошелевском представители Красного Креста с приятными сюрпризами отправились к детям с инвалидностью.

Воспитанники нескольких домов семейного типа в Гомеле получат подарки от председателя областной организации Белорусского общества Красного Креста, члена Совета Республики Аллы Смоляк. "Не только в этот день, но и каждый день задача взрослых - окружать детей вниманием и заботой. Сделать так, чтобы мальчики и девочки росли в атмосфере добра и любви, чтобы каждый мог раскрыть и реализовать свои способности и таланты, исполнить желания и мечты", - подчеркнула Алла Смоляк.

Поздравительные мероприятия проходят во всех районах области.-0-