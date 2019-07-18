Аттракционы в парках Челюскинцев и Горького в Минске стали популярнее

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом сезоне увеличился спрос на аттракционы в парках имени Горького и Челюскинцев. С апреля их посетили около 783 тыс. человек. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер УП "Минскзеленстрой" Владимир Бабивский.

"Аттракционы в парке Челюскинцев в этом сезоне посетили почти 308 тыс. человек, а парке имени Горького - почти 474,5 тыс. В целом темп роста посещаемости аттракционов в этом году по отношению к прошлому составил 113,3%", - сказал Владимир Бабивский.

На повышение посещаемости аттракционов двух популярных столичных парков во многом могла повлиять установка новой автоматизированной платежно-пропускной системы. Теперь проход на аттракционы организован через турникеты со считывающим устройством, а вместо чеков посетители получают одноразовые билеты со штрихкодом или пластиковую карточку с перспективой пополнения счета. Наиболее популярны такие карты посетителей в парке им. Горького - всего с начала сезона здесь были реализованы 364 единицы, а вот в парке им. Челюскинцев - только 76 штук.

"В целом особенности новой платежной системы приняты посетителями с пониманием, больше отклика получено от молодежи. Старшее поколение отреагировало неоднозначно, им больше близка старая модель продаж. А вот инициатива распространения билетов онлайн (через сайт, ЕРИП, мессенджеры) не реализована в силу ряда причин, в том числе основными из них остаются высокие комиссионные сборы банков и операторов услуг", - отметил главный инженер.

В ближайших планах УП "Минскзеленстрой" - обновление некоторых популярных аттракционов. В парке имени Горького в эстетических целях могут заменить тентовое покрытие крыши на "Автодроме". В связи с естественным износом прорабатывается вопрос замены двух редукторов привода вращения посадочных модулей аттракциона "Калипсо".

В связи с естественным износом в парке Челюскинцев планируется замена токопроводящего пола на "Автодроме", прорабатывается вопрос обновления механизма тормоза системы фиксации пассажира "Катальная гора". Пока в парке ведется строительство и оборудование новой игровой площадки, уже закуплен многоуровневый детский лабиринт, ожидается поставка надувного батутного комплекса.

В парке имени Горького в этом сезоне посетители отдают предпочтения аттракционам "Автодром", "Зодиак", "Вальс", "Дикий поезд", "Колесо обозрения". А в парке Челюскинцев наиболее популярны "Автодром скоростной", "Автодром", "Зодиак", "Катальная гора", "Колесо обозрения", "Вальс", "Колобок", "Качелики".-0-