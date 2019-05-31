Аудит КГК показал недостаточно эффективное инновационное развитие Могилевской области

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты аудита эффективности инновационного развития рассмотрены на заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области. Отмечено, что регион в инновационной сфере развивается недостаточно эффективно, сообщили БЕЛТА в КГК.

За последние 10 лет не создано ни одного производства, выпускающего новую для мирового рынка продукцию. Субъекты хозяйствования мало вовлечены в инновационную деятельность.

В госпрограмму инновационного развития на 2016-2020 годы включено лишь 11 инвестпроектов, реализуемых предприятиями Могилевской области, а в минувшую пятилетку было и вовсе 5, что составляет 0,1% от общего количества организаций области и 0,7% - от числа организаций промышленности.

Региональной научно-технической программой "Инновационное развитие Могилевской области" на 2016-2020 годы запланировано к реализации в 2017-2019 годах лишь одно мероприятие - создание новых сортов пшеницы и внедрение производства оригинальных семян. Однако из-за отсутствия источника финансирование реализация пока не началась.

Отмечено и неэффективное использование финансовых средств, выделяемых на инвестпроекты госпрограммы, ненадлежащая реализация мероприятий. Так, не обеспечен своевременный выход на проектную мощность производства шин в ОАО "Белшина" (срок - 2017 год), а также охлажденной рыбы в термоусадочной пленке в модифицированной газовой среде в быховском ОАО "Форелевое хозяйство "Лохва" (июнь 2018 года). Все еще не введены в эксплуатацию производства stretch hood пленки с флексографической печатью и разделительной пленки с тиснением в осиповичском ООО "Техсоюз Полюс" (ноябрь 2017 года) и полножирной экструдированной сои в шкловском ООО "ЗЕРНОВА" (апрель 2017 года.).

В белыничском ОАО "ПМК-83 Водстрой" Br638,7 тыс. из инновационного фонда облисполкома израсходованы на организацию производства теплоизоляционных и стеновых изделий на основе вспененного жидкого стекла, выпуск которых признан нецелесообразным. В настоящее время ОАО находится в процедуре ликвидации. Экономическим судом Могилевской области принято решение о взыскании израсходованных средств инновационного фонда.

Комитетом госконтроля Могилевской области совместно с комитетом экономики облисполкома пресечено выделение ООО "Спецлит" более Br380 тыс. из инновационного фонда на реализацию проекта по производству отливок из чугуна и стали методом точного чугунного и стального литья по газифицируемым моделям, поскольку была превышена предусмотренная бизнес-планом потребность в бюджетных ассигнованиях.

В последние годы в Могилевской области снижается удельный вес инновационно активных организаций промышленности (в 2016 году - 16%, в 2017 году - 15,7%). Как результат, уменьшились объемы оказания услуг инновационного характера (в 2017 году - в 8,6 раза к уровню 2016 года) и поставок инновационной продукции (на 7,2%), в том числе на экспорт (соответственно в 8,9 раза и на 10,4%).

Коллегией КГК подготовлены предложения для принятия мер реагирования.-0-