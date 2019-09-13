Аудитория имени первого белорусского гроссмейстера Виктора Купрейчика появилась в БГПУ

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном педагогическом университете имени М.Танка сегодня открылась аудитория имени первого белорусского гроссмейстера Виктора Купрейчика, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации шахмат.
Открыли именную аудиторию ректор БГПУ имени М.Танка Александр Жук и председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина. В этом помещении студентов вуза будут обучать игре в шахматы и методике ее преподавания.
Участие в мероприятии приняли также победители чемпионата мира по быстрым шахматам Варвара Мацкевич и Артем Стрибук, спортсмены национальной сборной Беларуси по шахматам Михаил Никитенко и Яна Ильючик, которые после церемонии открытия сыграли дружеские матчи с шахматистами сборной БГПУ.
Как рассказали в федерации, день открытия и номер аудитории были выбраны неслучайно: 13 было любимым числом Виктора Купрейчика.-0-