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13 сентября 2019, 21:24

Аудитория имени первого белорусского гроссмейстера Виктора Купрейчика появилась в БГПУ

Фото БГПУ
Фото БГПУ

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном педагогическом университете имени М.Танка сегодня открылась аудитория имени первого белорусского гроссмейстера Виктора Купрейчика, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации шахмат.

Открыли именную аудиторию ректор БГПУ имени М.Танка Александр Жук и председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина. В этом помещении студентов вуза будут обучать игре в шахматы и методике ее преподавания.

Участие в мероприятии приняли также победители чемпионата мира по быстрым шахматам Варвара Мацкевич и Артем Стрибук, спортсмены национальной сборной Беларуси по шахматам Михаил Никитенко и Яна Ильючик, которые после церемонии открытия сыграли дружеские матчи с шахматистами сборной БГПУ.

Как рассказали в федерации, день открытия и номер аудитории были выбраны неслучайно: 13 было любимым числом Виктора Купрейчика.-0-

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