19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аукцион на право аренды универсама "Столичный" в Минске пройдет 19 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минского городского центра недвижимости.
Среди обязательных условий - сохранение наименования торгового объекта "Столичный" и объекта общественного питания, ремонт гранитной облицовки стен, ступеней и площадок крылец торгового комплекса. Все работы проводятся за счет арендатора без последующей компенсации затрат. Площадь объекта составляет 2526,6 кв.м.
Начальная цена торгов - Br2134,98. Подать документы для участия в аукционе можно с 19 мая по 17 июня включительно. При этом организатор торгов настоятельно рекомендует не откладывать подачу документов на последний день.
Лицам, желающим участвовать в аукционе, рекомендуется уточнить у арендодателя возможность использования объекта под планируемые виды деятельности (в том числе с учетом требований санитарных и противопожарных норм), размеры арендной платы и коммунальных платежей, а также ознакомиться с проектом договора аренды имущества.
Договор аренды будет заключен на 5 лет.-0-