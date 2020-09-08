Аукцион по продаже исторического здания объявлен в Минске

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет "Минскгоримущество" объявил аукцион по продаже здания, имеющего статус историко-культурной ценности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Предметом торгов станут незавершенное законсервированное капитальное строение на ул.Революционной, 24а, а также право заключения договора аренды земельного участка площадью 0,0587 га, необходимого для его обслуживания. Общая площадь недостроенного (готовность - 30%) госимущества составляет 2574 кв.м. Начальная цена объекта - более Br3,8 млн.

В пресс-службе отметили, что реконструкция дома проводилась в 2004 году с надстройкой мансардного этажа, а также в 2010 году. Кроме того, были неудачные попытки иностранного инвестора построить здесь шестиэтажный апарт-отель с номерами-квартирами повышенной комфортности для долгосрочной сдачи в аренду в стиле застройки центра Минска ХIХ - начала ХХ века. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились. Минский городской исполнительный комитет в 2017 году изъял объект в коммунальную собственность по причине невыполнения застройщиком взятых на себя обязательств, а в июне 2018-го стройка была законсервирована. Сейчас кирпичное здание без кровли состоит из пяти надземных и двух подземных этажей.

КСЭУП "Минская спадчина", которому принадлежит дом, проводило также аукцион на право реконструкции и аренды первого и второго этажей этого дома. Планировалось, что здесь откроют ресторан, однако желающих отреставрировать здание за свой счет и арендовать его не нашлось.

Торги будут проведены на электронной торговой площадке Белорусской универсальной товарной биржи www.et.butb.by 30 сентября в 10.00.-0-