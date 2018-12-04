Аварии спровоцировали пробки и нарушения в движении общественного транспорта Минска

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утренние пробки, вызванные авариями, мешали движению общественного транспорта в Минске, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

По оперативной информации предприятия, с 11.38 на ул. Мясникова, 39 в обоих направлениях из-за ДТП стороннего транспорта произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 29, 37, 46 и автобусов на маршрутах № 24, 38, 65, 73, 163. Движение троллейбусов временно было организовано до пр. Жукова, автобусов - по ул. К.Цеткин, Немига и возобновлено по прежним маршрутам в 12.20.

Особенно напряженная ситуация сложилась в утренний час пик. Так, с 8.47 на пл. Притыцкого из-за автомобильной аварии остановились троллейбусы на маршрутах № 4, 33, 47, 77. Вплоть до 9.25, когда движение было возобновлено, пассажиров перевозили по временным маршрутам. Оперативно удалось восстановить работу троллейбусов на маршрутах № 10, 25 после ДТП на пр. Дзержинского в направлении станции метро "Петровщина" в 8.18.

Также с 8.08 до 8.45 на Партизанском проспекте в сторону станции метро "Автозаводская" стояли троллейбусы № 3, 16, 17, 34, 67.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Минске произошли 92 аварии, основной причиной которых стали превышение скорости и несоблюдение безопасной дистанции. ГАИ просит водителей в непростых погодных условиях, при скользкости на дорогах быть предельно внимательными, особенно на мoстах, путепрoводах, при пoдъезде к перехoдам. Пешеходам также напоминают об осторожности: не стоит подходить слишком близко к проезжей части в ожидании перехода и при пересечении дороги.-0-