Аварий, которые могли бы очевидно вызвать проблемы с водой в Минске, не было

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аварий, которые могли бы очевидно вызвать проблемы с водой в Минске, не зафиксировано. Об этом сообщил сегодня журналистам директор УП "Минскводоканал" Олег Аврутин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Никаких аварий, которые могли бы очевидно вызвать эту ситуацию, мы не зафиксировали. Привлечен широкий круг специалистов к расследованию", - сказал Олег Аврутин.

Также он подтвердил информацию о единичных случаях плохого качества воды в смежных районах, непосредственно примыкающих к Фрунзенскому и Московскому.

Накануне жители двух районов Минска - Фрунзенского и Московского - почувствовали неприятный запах, исходивший от водопроводной воды. Начальник производства "Минскводопровода" Антон Голоскок связал присутствие сильного запаха на очистной водопроводной станции (она подает воду в Московский и Фрунзенский районы) с высокими температурами, которые установились в последние дни.

"Минскводоканал" весь вечер и ночь проводил работы на сетях водоснабжения, промывал магистральные сети. Также в указанные районы был организован подвоз питьевой воды в автоцистернах. Утром людей заверили, что качество воды в магистральных сетях и в районных насосных станциях Минска полностью соответствует требованиям санитарных правил и норм. При этом рекомендовали не пить воду, а использовать ее в утренние часы только на хозяйственно-бытовые нужды. И обеспечить ее слив в течение 10-15 минут, чтобы ускорить вывод воды с остаточным запахом из систем водоснабжения. За данные объемы воды плата взиматься не будет.

"Когда мы начали утром получать обращения граждан, они не носили системного характера, были разрозненными. Чтобы предоставить людям хоть какую-то информацию, нам сначала надо было разобраться", - пояснил задержку в оповещении населения Олег Аврутин. Поэтому сначала прозвучало предупреждение об ухудшении ситуации на два-три дня.-0-

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