Авария на теплосетях в Московском районе Минска: ремонтные бригады устраняют повреждения

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ремонтные бригады Минских теплосетей оперативно приступили к устранению повреждения на тепломагистрали, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Белэнерго".

"С 18.30 21 января в связи с повреждением тепломагистрали №59 диаметром 1000 мм на пересечении улиц Есенина и Рафиева персоналом филиала "Минские тепловые сети" организован аварийный ремонт. Для выполнения работ привлечен ремонтный персонал района: две аварийно-восстановительные бригады и необходимая спецтехника", - говорится в сообщении.

Временно будет отсутствовать теплоснабжение потребителей по следующим адресам: ул.Алибегова, 6-44 (четные), 13-27 к.1, 2, 3 (нечетные); ул.Белецкого, 2-50 к.1, 2, 3 (четные); ул.Голубева, 20-28 (четные), 25, 27, 29, 31; ул.Громова, 14-26, 28, 30-46 (четные); ул.Гурского, 44 к.1,2,3; ул.Ельских, 2; ул.Есенина, 41-95, 58-64, 70-74 (четные), 66, 68, 76, 101,103, 109, 115, 135, 139 (нечетные); проспект Любимова, 10-46 к.1,2 (четные), 7-41 (нечетные); ул.Михайловская, 4, 10, 12, 14, 16; ул.Острожских, 4, 6, 8, 10, 12, 14; проспект Газеты "Звязда", 35-71 (нечетные), 4 к. 1, 2, 3, 4-60 (четные); ул.Рафиева, 3 к.1, 2-53 (нечетные), 55, 81-113 (нечетные), 30, 32, 34, 36-58, 60, 64, 62, 66-80, 88 а, 88, 90, 92-100 (четные); ул.Сапеги, 3-15 (нечетные); ул.Слободская, 13-79 (нечетные); ул.Тышкевичей, 9, 15-19; ул.Я.Брыля, 2, 3, 3 а, 5, 7, 9, 21, 22, 24, 24 а, 26, 28, 30.

Приблизительное время восстановления теплоснабжения по указанным адресам - 18.00 22 января. Более точное время окончания работ будет сообщено дополнительно.-0-

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