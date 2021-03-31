Авария в Бешенковичах: качество воды в пострадавшем микрорайоне соответствует нормам

31 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Бешенковичах вода в микрорайоне, который пострадал из-за аварии, сейчас в удовлетворительном состоянии и соответствует нормам, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Виктор Гришан.

Авария на водопроводных сетях произошла в ночь с 29 по 30 марта. Вчера жители микрорайона по ул. Молодежной массово стали жаловаться на специфический запах воды. В течение дня аварию устранили, был организован подвоз питьевой воды. В микрорайоне находятся учебные учреждения, там никто не пострадал. "Сделан отбор пробы воды. Все в удовлетворительном состоянии и соответствует нормам. Пить воду можно", - отметил Виктор Гришан.

В районную больницу 30 марта поместили пять детей. Все себя нормально чувствуют, их здоровью и жизни ничего не угрожает. Решение о госпитализации принято ввиду малолетнего возраста. За прошедшую ночь в медучрежедние пациентов с жалобами на ухудшение самочувствия после употребления воды не поступало.

Зампред Бешенковичского райисполкома добавил, что пока говорить о конкретных причинах аварии рано. Специалисты проведут расследование обстоятельств произошедшего, будут сделаны необходимые исследования.-0-