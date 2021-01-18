Авария в столичной Степянке локализована

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авария в Степянке локализована, подача тепла восстановлена в детском саду. Такая информация размещена в Telegram-канале "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.
"Также тепло уже восстанавливается в 18 домах жилого района. Без отопления по улице Карвата пока остаются 5 домов: № 11, 15, 17, 19, 21", - сказал заместитель главы администрации Партизанского района Владимир Лебедь.
Он добавил, что на ликвидации последствий аварии задействовано необходимое количество техники и персонала.
Сегодня в Минске по ул. Карвата был поврежден трубопровод системы отопления, проезжая часть оказалась залита горячей водой, видимость снижена из-за пара. Данный участок обслуживает ГП "Минсккоммунтеплосеть". По этой сети отопление подается в 23 жилых дома и детский сад.-0-