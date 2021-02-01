1 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аварийность на дорогах Гомельской области в 2020 году снизилась на 12% по сравнению с 2019-м, сообщил сегодня начальник управления ГАИ УВД облисполкома Андрей Гаркуша на аппаратном совещании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2020 году основные усилия Госавтоинспекции области были направлены на предупреждение ДТП, пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения. Удалось достичь снижения уровня аварийности на автодорогах области на 12% по сравнению с 2019 годом, или на 65 ДТП", - сказал Андрей Гаркуша.

В то же время начальник УГАИ констатировал увеличение числа жертв аварий. В 2020 году на дорогах области погибли 73 человека. Практически каждое седьмое ДТП - со смертельным исходом. В числе основных причин аварий он назвал нарушения правил проезда пешеходных переходов, перекрестков, превышение скорости движения, нетрезвое состояние водителей.

Наиболее сложная аварийная обстановка в минувшем году зафиксирована в Ветковском и Гомельском районах, где наблюдался рост всех показателей аварийности, а также в Брагинском и Петриковском, на территориях которых увеличилось число погибших в ДТП.

По словам начальника УГАИ, самым распространенным видом ДТП остается наезд на пешехода, а это каждое третье дорожное происшествие в регионе. При этом каждый второй погибший в авариях - пешеход. Резкий рост аварийности с пешеходами отмечен в ноябре прошлого года. Это объясняется тем, что сократился световой день, ухудшились погодные условия. "На ноябрь пришлось 30 из 178 наездов на пешеходов, в которых погибли 9 человек", - уточнил Андрей Гаркуша.

На 25% по сравнению с 2019 годом стало больше ДТП с велосипедистами, а число погибших в них выросло на треть. При этом в половине случаев аварии произошли по вине самих велосипедистов.

Первостепенной задачей на 2021 год Андрей Гаркуша определил активизацию работы с уязвимыми участниками дорожного движения. "Вестись она должна комплексно, во взаимодействии со всеми заинтересованными службами", - уверен он. Особое внимание уделят профилактике детского травматизма - разрабатывается региональная структурная программа "Безопасность детей" на 2021 год.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул, что в регионе продолжат создавать безопасную дорожную инфраструктуру. "Есть позитивные тенденции, однако еще много работы. И важно понимать: человеческая жизнь - самое главное", - сказал губернатор.-0-