Аварийные бригады "Минскэнерго" работают в усиленном режиме из-за жары

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с повышением температуры воздуха до плюс 31 градуса аварийные бригады РУП "Минскэнерго" работают в усиленном режиме, сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей предприятия.

Энергетики усилили оперативные аварийно-восстановительные бригады. Налажено взаимодействие с МЧС и смежными подрядными организациями.

"Предпринимаются все необходимые действия для предупреждения чрезвычайных ситуаций, - отметили в "Минскэнерго". - Высокая температура летом грозит возникновением лесных пожаров, которые могут привести к обрыву проводов на линиях электропередачи (ЛЭП) падающими деревьями".

Инженерно-технический персонал следит за бесперебойной подачей электроэнергии, чаще проверяют уровень масла в маслонаполненном оборудовании, дополнительно осматривают действующее энергооборудование и наиболее нагруженные линии электропередачи.-0-