Авдонин: форум "Беларусь адзіная" в Гродно получился эмоциональным и насыщенным

2 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Форум "Беларусь адзіная" в Гродно получился эмоциональным и насыщенным. Такое мнение по итогам областного форума журналистам высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, передает корреспондент БЕЛТА.

В зале Гродненского областного драматического театра собрались представители идеологического актива, депутатского корпуса, общественных организаций и политических партий. Также участие в форуме принимают политологи, эксперты, медийные личности. Форум, проходивший в формате открытого диалога, объединил свыше 200 участников.

"В каждом регионе мы видим свою специфику. В Гродно диалог получился эмоциональным, насыщенным. Вопросы поднимались разнообразные: семья, экономика, социальная сфера", - отметил Алексей Авдонин. Он подчеркнул важность того, что среди тем поднимались и вопросы регионального развития.

"Обсудили, как надо развивать местную вертикаль, совершенствовать инфраструктуру региона для того, чтобы молодежь не уезжала, чтобы появлялись рабочие места, развивался бизнес. Все это важно для того, чтобы уменьшить миграцию, добиться роста внутреннего регионального продукта и не допустить перекосов в развитии всей национальной экономики", - обратил внимание эксперт.

Региональные форумы "Беларусь адзіная" проходят во всех областях Беларуси. Следующим форум примет Могилев.-0-

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