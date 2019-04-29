Августовский канал и Беловежскую пущу свяжут кольцевым веломаршрутом по территории двух стран

29 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Августовский канал и Беловежскую пущу планируется связать кольцевым веломаршрутом по территории Беларуси и Польши. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Предварительные соглашение о реализации международного проекта "Беловежа Вело" уже достигнута. Задействованы в нем будут приграничные регионы Беларуси и Польши: Брестская и Гродненская области, а также Подляское и Люблинское воеводства. Маршрут пройдет от Гродно до Свислочи, дальше через Беловежскую пущу выйдет к пункту пропуска "Переров-Беловежа" и дальше по территории Польши вернется к Августовскому каналу.

"Особенную актуальность создание веломаршрута приобретает в свете возможного объединения гродненской и брестской безвизовых зон. Уверены, он будет востребован у туристов", - отметили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома. Тем более что опыт создания трансграничных веломаршрутов в регионе есть. Уже в этом туристическом сезоне заработает совместный белорусско-польский маршрут "АвгустВело". На белорусской части он соединит пункт пропуска "Лесная-Рудавка" на Августовском канале и Гродно. Протяженность его около 60 км. Пройдет он по самым живописным местам района: вдоль маршрута оборудованы места отдыха, информационные стенды. Через польскую часть маршрута Августовский канал будет включен в международную европейскую сеть велосипедных маршрутов.

К слову, все те, кто в этом сезоне решит покататься по новым маршрутам, смогут пройти необычный велосипедный квест. Желающим поучаствовать предложат паспорт туриста Августовского канала. "Это не просто сувенир. При посещении шлюзов канала, а также туристско-информационных центров в Гродно и Сопоцкине, музеев в окрестностях канала путешественникам будут ставиться специальные печати. Собравший полную коллекцию получит памятный приз", - отметили в управлении спорта и туризма.

Официально сезон активного туризма на Августовском канале откроется 1 мая. С этого дня начнет работу сезонный речной пункт пропуска "Лесная-Рудавка" на белорусско-польской границе, в районе шлюза Домбровка откроются объекты общепита. Уже открыты пункты проката, продолжается работа по совершенствованию туристической инфраструктуры.-0-