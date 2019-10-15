Августовский канал предложат в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как природно-культурный комплекс

15 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Для включения Августовского канала в список Всемирного наследия ЮНЕСКО уникальное гидротехническое сооружение будут презентовать как природно-культурный комплекс. Об этом сегодня по итогам рабочей встречи с польской стороной журналистам сообщил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи в Гродно стороны обсудили нюансы проведения международной конференции на эту тему 5-6 ноября. Пройдет она на базе двух городов - Гродно и Августова. "Конференция станет еще одним шагом по включению Августовского канала и прилегающих территорий как единого природно-культурного комплекса в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это кропотливая работа, заявка должна быть проработана тщательно, ошибок быть не должно", - отметил Виктор Лискович. Он подчеркнул, что объект планируется продвигать как единый белорусско-польский бренд.

"Есть много каналов, внесенных в этот список с точки зрения интересных технических решений. Но Августовский канал за свою 180-летнюю историю органично вписался в природу, повлиял на культуру региона. Это и теперь привлекает туристов", - рассказал бургомистр Августова Мирослав Карольчук. Он отметил, что внесение объекта в список Всемирного наследия ЮНЕСКО повысит его привлекательность для туристов со всего мира.

Одной из тем встречи, а также грядущей конференции станет совместное использование канала в туристических целях и развитие соответствующей инфраструктуры. Среди обсуждаемых проектов, например, создание музея канала на воде, разработка общих платформ и мобильных приложений, которые помогали бы туристу получить всю необходимую информацию о возможностях путешествий по белорусской и польской части канала, а также окрестностям.

"С нашей стороны эта работа ведется активно. В частности, работает портал для безвизовых туристов, созданы мобильные приложения о веломаршрутах в районе канала, ближайших достопримечательностях и интересных местах. Реализуется аналогичный проект и по основным трассам региона", - отметил Виктор Лискович.

Он подчеркнул, что регион пользуется популярностью у иностранцев. В частности, в Гродно в ближайшие дни встретят 100-тысячного безвизового туриста с начала года. Пока гость такой категории может посещать лишь областной центр и Гродненский район, однако с 10 ноября безвизовая зона будет расширена на всю территорию области.-0-