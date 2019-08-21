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Августовский канал приглашает 24 августа на праздник

Регионы 21.08.2019 | 08:31
На Августовском канале. Фото из архива
На Августовском канале. Фото из архива

21 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Баттл баянистов и турнир по сельскому боулингу проведут 24 августа на Августовском канале, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском районном культурно-информационном центре.

Состязания вошли в программу традиционного праздника "Августовский канал в культуре трех народов", который в этом году пройдет в 19-й раз. Основные события развернутся в окрестностях шлюза Домбровка.

"Традиционно мероприятие начнется с театрализованного шествия участников. Впервые будет презентовано 4-метровое полотно с логотипом Августовского канала", - рассказали в Гродненском районном культурно-информационном центре. На сцене выступят коллективы из Беларуси, приграничных регионов Польши и Литвы. Концертная программа будет на любой вкус: в ней найдется место современным и народным песням, традиционным танцам.

Одной из изюминок станет баттл баянистов. Около десятка исполнителей постараются удивить собравшихся артистизмом при исполнении любимых произведений. Кстати, победителя определят именно зрители.

Традиционно будет работать спортивно-развлекательная площадка. Организаторы предложат посоревноваться в беге с коромыслом или сладких забегах. Кроме того, у всех желающих появится возможность сыграть в сельский боулинг: в качестве шаров выступят тыквы и кочаны капусты.

У гостей будет возможность познакомиться с культурой, обрядами и ремеслом приграничных регионов трех стран. На канале появятся живые статуи в образах белорусской, литовской и польской девушек. Откроется и выставка традиционных национальных одежд. Желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению оберегов, сувениров из соломы, глины, плетению поясов.

Кроме того, будут подведены итоги фотопленэра "Четыре поры года Августовского канала". Лучшие работы представят на тематической выставке.

На протяжении всего дня будет работать выездная торговля. Можно будет побывать в музее канала, покататься по водной артерии на теплоходе.-0-

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Гродно, праздник
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