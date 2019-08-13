Авиационно-спортивный праздник примет Щучин

13 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Показательные полеты, выступления парашютистов и конкурсы для сильных и ловких войдут в программу авиационно-спортивного праздника, который Щучин примет 17 августа. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Щучинском райисполкоме.

Авиационный фестиваль стал одной из традиций Щучина. Пройдет праздник в шестой раз. Формат выбран не случайно: Щучин называют городом авиаторов, здесь чтут авиационные традиции. Нынешний праздник будет посвящен 75-летию Гродненской области и 80-летнему юбилею Щучинского аэродрома.

"На площадке бывшего аэродрома и пройдут основные события. Участники смогут ознакомиться с историей аэродрома, побывать в музее "Бункер". Развернется выставка военной техники и вооружения", - отметили в райисполкоме. Центральное место, конечно, отведено теме авиации: запланированы показательные выступления летчиков и парашютистов Военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси. Покажут свое мастерство парапланеристы. При благоприятных погодных условиях пройдут демонстрационные полеты малой авиации: на борт будут брать и пассажиров.

Каждый год в программу включаются новые конкурсы, выступления, концерты. В этом году, например, гостям предложат посоревноваться в метании мобильного телефона и переносу жен, выявить лучшего в скоростном поедании драников. Запланированы соревнования по стрельбе из пистолета.

Перед зрителями выступит известный белорусский силач Кирилл Шимко. На сцену выйдут белорусские и зарубежные звезды, в том числе группы Boney М и "На-На". Завершится праздник пиксельным, огненным и световым шоу.

На протяжении всего дня будут работать торговые ряды, аттракционы, кафе под открытым небом.-0-