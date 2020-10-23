Авраменко: необходимо выработать концептуальные подходы к развитию областных аэропортов

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо выработать концептуальные походы к дальнейшему развитию областных аэропортов. Такое мнение во время поездки в Могилевскую область высказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, сообщили БЕЛТА в Минтрансе.

Алексей Авраменко ознакомился с работой Могилевского филиала "Белаэронавигация", встретился с трудовым коллективом предприятия. Речь на встрече шла о поисках резервов для развития областных аэропортов. По словам министра, несмотря на серьезные ограничения, которые коснулись всей мировой авиации, необходимо выработать концептуальные походы к дальнейшему развитию областных аэропортов. "Сегодня наша главная задача - искать новые точки роста для областных аэропортов. В первую очередь работа должна быть направлена на привлечение дополнительного пассажиропотока и развитие грузовой базы - хранения самолетов", - отметил Алексей Авраменко. Он подчеркнул и необходимость изменения концепции развития областных аэропортов.

Во время поездки министр ознакомился с проектируемым участком юго-западного обхода Могилева. Длина его составит более 12 км. Возведение объекта позволит направить транзитный транспорт в обход города. Еще один важный объект для региона - дорога Р122 Могилев - Чериков - Костюковичи. Завершить ее строительство планируют в ноябре. Дорога станет четырехполосной, на ней появятся путепроводы и подземные пешеходные переходы. Ввод в строй обновленного участка обеспечит комфортный выезд из Могилева в направлении Чаусов, Черикова, Краснополья, Костюковичей, Кричева, Хотимска, Мстиславля и далее к границе с Россией.

Алексей Аварменко также встретился с коллективом РУП "Могилевавтодор". В преддверии Дня автомобилиста и дорожника он вручил награды Министерства транспорта и коммуникаций и поздравил с профессиональным праздником работников предприятия.-0-