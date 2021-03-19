Авраменко рассказал гомельским железнодорожникам об итогах ВНС

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко посетил локомотивное депо Гомель, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Алексей Авраменко ознакомился с работой предприятия и провел встречу с трудовым коллективом. Министр рассказал о выработанных на VI Всебелорусском народном собрании приоритетах социально-экономического и общественно-политического развития страны на ближайшие пять лет. Затронул концептуальные направления усовершенствования работы здравоохранения, пенсионной системы, демографической безопасности, а также предстоящих изменений Конституции.

Отдельно обсуждалось функционирование железнодорожной отрасли с учетом влияния пандемии коронавируса. "В прошлом году транспортный комплекс столкнулся с беспрецедентными условиями работы. Фактически за 10 месяцев в международном сообщении не ушел ни один железнодорожный состав. И только недавно возобновились поездки в Москву, но этого, безусловно, мало. Вместе с тем, несмотря на все сложности, в предстоящую пятилетку будет продолжаться развитие грузовой работы железнодорожного транспорта, электрификация, обновление подвижного состава", - отметил министр.

Что касается авиации, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, то здесь также имеются уже выработанные решения и конкретные планы по работе на 2021-2025 годы.

Во время встречи глава Минтранса ответил на все интересующие работников вопросы.

Локомотивное депо Гомель занимается обеспечением пассажирских и грузовых перевозок, безопасности движения поездов. Парк составляет более 100 единиц подвижного состава.-0-