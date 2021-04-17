Авраменко: субботник - хорошая и значимая традиция

17 апреля, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Представители Минтранса, Департамента по авиации и РУП "Белаэронавигация" приняли сегодня участие в республиканском субботнике, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Работники ведомства во главе с министром транспорта и коммуникаций Алексеем Авраменко приводили в порядок и благоустраивали территорию в оздоровительном комплексе "Ракета", расположенном в Ждановичах Минского района.

"Субботник - это хорошая и значимая традиция, ведь работать на земле всегда актуально. И совершенно неважно, где будут трудиться люди, главное - не оставаться равнодушными. Принимая участие в республиканском субботнике, мы вместе делаем нашу страну лучше", - сказал Алексей Авраменко.

Он также отметил, что работники транспортной отрасли постоянно занимаются озеленением и обустройством закрепленных территорий, это касается как организаций дорожного хозяйства, так и главной воздушной гавани страны - Национального аэропорта Минск, а также Белорусской железной дороги.

По оперативной информации, в субботнике приняли участие более 71 тыс. работников системы Министерства транспорта и коммуникаций. Организации перечислили в фонд республиканского субботника около Br272 тыс., что на 7% выше уровня прошлого года.

Как ранее отмечали в пресс-службе белорусского правительства, в этом году во время субботника планируется выполнить работы по благоустройству и приведению в надлежащее состояние объектов и территорий населенных пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, 50% заработанных в этот день денежных средств планируется направить Министерству здравоохранения на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. В том числе на закупку оборудования для оказания плановой и экстренной медицинской помощи населению и частичное финансирование закупок вакцины от COVID-19 для обеспечения доступности вакцинации для населения.

Оставшаяся половина заработанных на субботнике денежных средств будет в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Их планируется направить на ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.-0-

Фото Минтранса